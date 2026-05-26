Bad Bunny se une a Toy Story 5 y dará voz a un NUEVO personaje de Pixar

Bad Bunny sigue haciendo carrera dentro de Hollywood, pues se acaba de revelar que el cantante puertorriqueño ahora dará el salto al universo de Toy Story 5. Así es, ahora también podrás escuchar al Conejo Malo en una de las películas más esperadas de Disney/Pixar, pues formará parte del elenco de voces. A estas alturas ya es una de las incorporaciones más comentadas de la franquicia.

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¿Qué personaje interpretará Bad Bunny?

De acuerdo con la revelación que hizo el propio estudio de Pixar, Bad Bunny dará voz a una pequeña “pizza con lentes de sol” en la nueva película de Toy Story. Hasta el momento se sabe que este personaje podría formar parte de una comunidad de juguetes olvidados. De acuerdo con la información revelada hasta el momento, estos personajes vivirán en una pequeña casita abandonada dentro de un jardín. Como era de esperarse, varios de los detalles siguen bajo llave; sin embargo, esto no evitó que los seguidores del cantante y de Toy Story se emocionaran con su presencia.

CONFIRMADO: Bad Bunny se une al cast de TOY STORY 5. El artista puertorriqueño dará voz al personaje ‘Pizza con Lentes de Sol’ en la nueva película de Disney / Pixar 🎬 pic.twitter.com/DqyfTjhW1b — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) May 26, 2026

Bad Bunny sigue creciendo en el cine

Esta no es la primera vez que Bad Bunny participa en proyectos cinematográficos, ya que anteriormente el artista había aparecido en películas como Bullet Train y Cassandro. Ahora con su llegada, Pixar formará parte de uno de los proyectos más grandes de la historia del cine, lo cual será un salto importante en su carrera dentro de esta industria.

Toy Story 5 promete nuevos personajes y mucha nostalgia

Toy Story 5 buscará continuar el legado iniciado en 1995 y promete traer mucha nostalgia a los fans de antaño y nuevas emociones a las nuevas generaciones. Esta entrega llegará con personajes clásicos de vuelta e introducirá nuevos juguetes y comunidades, expandiendo el universo.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Si quieres ver la película, aún falta un poco para su llegada a los cines el próximo 18 de junio. Para muchos, con cada revelación la emoción solo crece. Es cuestión de tiempo para disfrutar una vez más de estos personajes.