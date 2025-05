⁠Bala Perdida: de qué trata la película donde veremos a Bad Bunny

Tras su aclamada cinta “La Ballena”, Darren Aronofsky cambia totalmente de tono con “Bala Perdida”, una comedia de acción que adapta la novela “Caught Stealing” de Charlie Huston. El filme llegará a los cines el 10 de octubre de este año, con un reparto de alto calibre encabezado por Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith y una participación destacada de Bad Bunny.

¿De qué trata la “Bala Perdida” la nueva cinta con Bad Bunny?

La trama sigue a Hank Thompson (Austin Butler), un exjugador de béisbol rápido en desgracia que ahorita trabaja como camarero en un bar de Nueva York. Todo cambia cuando su vecino punk, Russ (Matt Smith), le pide que cuide de su gato durante unos días. Lo que parece un inocente favor se convierte en un caos, pues Hank termina involucrado con peligrosos gánsteres, persecuciones, traiciones y un misterio que ni siquiera él entiende.

A lo largo de la película, Hank se verá obligado a usar todos sus habilidades para sobrevivir y descubrir por qué todos lo quieren muerto… o peor.

Bad Bunny como nunca lo has visto

Uno de los aspectos que más llaman la atención de la película es, sin duda, la participación de Benito A Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, quien interpreta a un asesino puertorriqueño con un look inolvidable: afro pelirrojo y pecas falsas. El artista sigue apostando fuerte por su carrera en Hollywood, tras papeles menores en “Narcos: México”, “Bullet Train” y “Cassandro”.

Aunque su película en solitario como “El muerto” fue cancelada, “Bala Perdida” marca su regreso al cine de acción con una estética llamativa y un tono distinto al que pudo obtener dentro del universo de Marvel.

Bala perdida: el reparto de lujo

Además de Butler y Bad Bunny, la película cuenta con las impresionantes actuaciones de:



Liev Schreiber

Regina King

Vincent D’Onofrio

Carol Kane

Griffin Dunne

El tráiler, musicalizado con “Should I Stay or Should I Go” de The Clash, deja entrever una cinta divertida, frenética y cargada de estilo, con Aronofsky demostrando su versatilidad detrás de la cámara.

