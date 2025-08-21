Batman vs. Depredador: el épico cómic que unió a DC y Dark Horse

En el mundo de los geek, la idea de los crossovers siempre ha sido terreno fértil para la imaginación de los fans. Sin embargo, de vez en cuando alguno se hace realidad y en otras ocasiones los fanáticos ni siquiera lo esperaban, ese es el caso de uno de los más sorprendentes. Ocurrió en 1991, cuando DC Comics y Dark Horse publicaron el cómic “Batman vs Predator”, un especial en el que el Caballero de la noche debía enfrentarse al cazador intergaláctico.

El día que Batman conoció a Depredador

Se trata de una miniserie de tres números, fue escrita por Dave Gibbons (conocido por Watchmen) e ilustrada por Andy Kubert, convirtiéndose en un clásico inmediato dentro de las historias alternativas de Batman.

¿De qué trataba el cómic?

La historia inicia cuando un Depredador llega a Ciudad Gótica, atraído por la violencia y el caos que caracteriza a la ciudad. Dicho de otro modo, para él, es un campo de cacería ideal. Sus víctimas iniciales son boxeadores y mafiosos, pero pronto el cazador alienígena fija su mirada en el objetivo más desafiante: Batman.

El enfrentamiento no se da de inmediato; primero el Depredador hiere gravemente al héroe, obligándolo a retirarse y recuperarse antes de volver a pelear. La batalla final solo puede definirse de una sola manera: brutal. Batman termina usando un traje blindado especial para estar a la altura de su enemigo.

Crédito: DC Comics / Dark Horse

El resultado del enfrentamiento

Aunque Depredador es físicamente superior, Batman demuestra por qué es considerado uno de los héroes más letales de los cómics. El caballero de la noche usa todo lo que tiene contra este enemigo: estrategia, astucia y pura determinación. La pelea es tan llamativa y Batman lo resuelve tan bien que al final incluso se muestra a los demás Depredadores rindiéndole respeto al Caballero Oscuro.

Un crossover tan extraño como icónico

El éxito de esta historia dio origen a dos secuelas más: Batman vs Predator II: Bloodmatch (1995) y Batman vs Predator III: Blood Ties (1997).

