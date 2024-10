Beatles ‘64: El documental de Disney Plus que relata la primera gira de la banda

La banda británica de rock y pop “The Beatles” nació en el año 1960 y podemos decir que hasta esta década siguen totalmente vigentes y dentro del gusto de chicos y grandes, pues su música ha trascendido naciones. Los secretos de “The Beatles” no han dejado de salir a la luz con diferentes investigaciones en documentales y por supuesto con los exmiembros de la banda que aún siguen vivos.

Con el paso de los años se han ido estrenando series, películas y documentales que revelan grandes cosas del cuarteto de Liverpool, pero este a finales de este año, Disney Plus nos tiene un regalo increíble, ya que estrenará la película género documental de “The Beatles”.

Disney Plus lanza documental de “The Beatles”

¡Una locura! El nuevo documental de Disney+ nos dará otro vistazo totalmente diferente al que conocemos del grupo The Beatles, se trata de una película que relatará y mostrará la histórica primera visita de la banda para su gira por Estados Unidos, el documental es una producción del talentoso Martin Scorsese. No es una simple película, ya que por primera vez podremos observar imágenes inéditas del cuarteto y entrevistas exclusivas que nunca salieron a la luz.

El proyecto tiene por nombre “Beatles ’64" y no solo nos enseñará como surgió la Beatlemanía, sino que nos dejará ver más a fondo los aspectos personales e íntimos que vivía cada uno de los integrantes (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr)

¿Cuándo estrena “Beatles ’64" en Disney Plus?

Disney Plus ha anunciado que el estreno de “Beatles ‘64”, será el día 29 de noviembre y prometen que será una película documental para que distintas generaciones puedan conocer como la banda llegó a la fama internacional, causando furor entre los fanáticos. El filme también promete una restauración de las entrevistas antiguas de los integrantes, ya que los archivos son bastante viejos y estuvieron en deterioro durante años. Por si fuera poco, los productores se reunieron con Paul McCartney y Ringo Starr para tener material y entrevistas nuevas, en las cuales ambos cantantes han declarado un par de secretos. Otro dato importante es que se contará un momento muy valioso para The Beatles, el día que asistieron a The Ed Sullivan Show, programa que fue visto por más de 74 millones de personas y catapultó a la banda como la más grande del mundo en ese entonces.

