¿Secuela o spin-off? Brad Pitt aparecería en secuela de Once Upon a Time in Hollywood

¿Otra vez Brad Pitt haciendo de Cliff Booth? El reciente anuncio de una película alrededor de Once Upon a Time in Hollywood, o Había una vez en Hollywood (o Érase una vez en Hollywood), ha causado revuelo. Y es que se especula si se tratará de una secuela de la película de Tarantino o si será un spin-off... y, por supuesto, tampoco podemos dejar de preguntarnos quién podría dirigir la película. Aquí todos los detalles.

¿Quién dirigirá la secuela de Once Upon a Time in Hollywood?

Según medios estadounidenses, la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, podría contar con una secuela o un spin-off. Al parecer, Quentin Tarantino habría desarrollado el guión, pero no sería él quien dirija la película. David Fincher (quien estuvo detrás de las joyas Seven, Fight Club y otras más) sería el director de la prometedora película.

Te puede interesar: ¿Que siempre no? Se retrasa la película de Kendrick Lamar con los creadores de South Park

¿Brad Pitt en la secuela de Once Upon a Time in Hollywood?

De hecho, se dice que Brad Pitt, quien repetiría su papel como Cliff Booth, habría sido el ‘culpable’ de que Once Upon a Time in Hollywood tenga una secuela. El actor de 61 años le habría mostrado el guión (de Tarantino) a Fincher y con el soporte de Netflix, buscarían hacer realidad el filme. Otra teoría, asegura que Tarantino le habría mostrado el guión a Fincher y éste lo habría llevado a Netflix. ¿Será que Brad Pitt busca conseguir una segunda estatuilla bajo el mismo papel?

¿Cuándo se estrena la secuela de Once Upon a Time in Hollywood?

De acuerdo con Variety, la secuela o spin-off de Once Upon a Time in Hollywood aún no contaría con fecha de estreno. Vaya, al parecer el proyecto aún no tendría título.

Te puede interesar: ¡Justo en la nostalgia! Sé lo que hicieron el verano pasado, actores, estreno y los revelado en la CinemaCon

¿De qué trata la secuela de Once Upon a Time in Hollywood?

Los rumores apuntan a que la secuela de Once Upon a Time in Hollywood sería más bien un spin-off, donde nos contarían algunos episodios de la vida de Cliff Booth, quien fuera el doble de acción de Rick Dalton, el actor interpretado por Leonardo DiCaprio.

Lo cierto es que la mancuerna de Brad Pitt con Fincher ha derivado en grandes joyas del séptimo arte. Y si a esto le agregamos un guión de Tarantino, no nos queda más que estar atentos al desarrollo del muy prometedor proyecto.