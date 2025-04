¿Que siempre no? Se retrasa la película de Kendrick Lamar con los creadores de South Park

Luego de su actuación en el Super Bowl LIX y tras brillar en los Grammy, la carrera de Kendrick Lamar no podría ir en otra dirección que no apunte al cielo; aunque no todos los planes salen como se espera. Recientemente se ha confirmado que la película que haría el rapero estadounidense con los creadores de South Park, tendrá que retrasarse. Esto es lo que sabemos.

¿Cuándo se estrena la película de Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar está por apuntarse una estrellita más en su carrera. El rapero de Compton estrenará una película creada por Trey Parker y Matt Stone, los genios detrás de South Park; sin embargo, tendrá que esperar. Originalmente, el estreno de la comedia estaba planeado para el próximo 4 de julio y, acorde con medios estadounidenses, la película se ha retrasado para el 20 de marzo del 2026. Cabe mencionar que el anuncio se dio durante la CinemaCon de Las Vegas y no se habría dado ninguna razón por el retraso.

¿De qué trata la película de Kendrick Lamar?

Si bien no se han revelado muchos detalles sobre la película de Kendrick Lamar, se dice que será la historia de un afroamericano que da vida a un esclavo en un museo de historia y en el desarrollo, descubrirá que los ancestros de su novia blanca habrían sido dueños de esclavos, mismos que serían parientes del protagonista.

Hace un par de meses, Brian Robbins, CEO de Paramount Pictures aseguró que el guión de la prometedora cinta es uno de los más divertidos que ha leído, por lo que las expectativas alrededor del filme han crecido. “Es uno de los guiones más divertidos y originales que he leído nunca, y seguro que levanta ampollas”, aseguró Robbins para medios internacionales.

Los genios de South Park, una buena historia, un buen guión y Kendrick Lamar... suena bien, ¿no? Ya lo averiguaremos en 2026.