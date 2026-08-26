OFICIAL: Anuncian la película que representará a México para los Oscar 2027. De qué trata y dónde verla

Hace unas horas la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) de nuestro país anunció que la película "En el camino", de David Pablos, será la representante de México para los Premios Oscar 2027. A continuación te contamos más sobre esta producción que podría competir por la estatuilla dorada.

Cada año, diversas películas son inscritas ante la AMACC para ser consideradas, pero solo una compite para competir en los Premios Oscar. Esto no significa que automáticamente esté nominada, sino que forma parte de las producciones consideradas para llegar a ser nominadas como Mejor Película Extranjera o en otras categorías.

De qué trata En el camino, la película que representará a México en los Oscar 2027

"En el camino" es una película de David Pablos, quien anteriormente dirigió "El baile de los 41" y "Las elegidas". Esta última ganó como Mejor Película en los Premios Ariel de 2016, además de triunfar también en categorías como Mejor Guión Original.

La cinta que representará a México en los Oscar 2027 trata sobre 2 personajes solitarios: "Veneno", un joven vagabundo que tiene encuentros íntimos con traileros, y "Muñeco", un conductor con problemas de adicciones. Juntos inician un viaje de autodescubrimiento y crean un vínculo significativo, pero el pasado los persigue y podría poner en riesgo su vida.

Está protagonizada por Osvaldo Sánchez ("Correr para vivir" y "Pedro Páramo") y Víctor Prieto, quien es ingeniero electromecánico de profesión pero asombró en diversos festivales por su papel en esta película.

La cinta cuenta con varias nominaciones a los Premios Ariel 2026, que este año llegan a su edición 68. A continuación los enlistamos.



Mejor Película.

Mejor Actor para Osvaldo Sánchez.

Coactuación Masculina para Mariano López Sosa.

Dirección para David Pablos.

Diseño de Arte para Belén Estrada.

Edición, para Jonathan Pellicer.

Efectos Visuales, para Jorge Palma.

Fotografía, para Ximena Amann.

Guión Original, para David Pablos.

Maquillaje, para Adam Zoller.

Música Original, para Andrea Balency-Bearn.

Revelación Actoral, para Víctor Prieto.

Vestuario, para Felipe Criado.



Dónde ver "En el camino"

La película salió originalmente en junio de 2026 en cines mexicanos, pero se espera que se proyecte nuevamente tras el anuncio de que representará a México en los Oscar 2027; también podrían anunciarse nuevas fechas si queda nominada. Mientras tanto, ya se encuentra disponible para rentar y ver desde casa, mediante plataformas como Prime Video y Apple TV.

