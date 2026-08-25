Marvel lanza el NUEVO tráiler de Avengers Endgame: Bonus, conoce de qué trata, su fecha de estreno y su importancia para Doomsday

Este 2026 estará siendo un año crucial para todo el Universo Cinematográfico de Marvel, pues la aclamada saga de Avengers marcará un antes y después dentro de esta historia que hemos seguido por más de 15 años y sí, todos los fans han mantenido una gran expectativa.

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Como parte de este nuevo gran “boom” por parte de Marvel, este martes 25 de agosto se ha re-estrenado el tráiler de una de las películas más importantes y queridas que regresará a los cines en unas semanas como parte de los preparativos para Avengers: Doomsday, pues hablamos de Endgame: Bonus.

¿De qué trata Avengers Endgame: Bonus?

Si eres fan de el MCU, lo más probable es que hayas visto la última película de Avengers, en la que fuimos testigos de cómo Tony Stark se sacrifica para poder derrotar a Thanos en una de las cintas más emotivas y grandes de todo el cine de superhéroes… Bueno, pues Endgame: Bonus es el reestreno en cines de esta película con algunos minutos extra.

Estos cuatro minutos extra servirían como un puente narrativo para Avengers: Doomsday en donde se explicaría la relación del Dr. Doom en esta historia, por lo que probablemente todo fan de los superhéroes querrá vivir una vez más estos eventos en la sala de cines y de paso prepararse para la nueva entrega.

¿Cuándo se estrena Avengers Endgame: Bonus?

Si eres de los fans de Marvel que disfruta de cada una de sus proyecciones, debes de saber que esta película estará llegando a cines de todo México el próximo jueves 24 de septiembre, por lo que prácticamente estamos a pocos días.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Después de 7 años de espera, podremos tener una entrega más de Avengers para este año y para buenas noticias de México y Latinoamérica, esta última película estará disponible en cines a partir del jueves 17 de diciembre, (un día antes del estreno mundial), por lo que la espera cada vez es menor.