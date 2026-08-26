¿Llegará a México? Revelan detalles y precios la palomera de Avengers Endgame: Bonus (Encore) previo a su reestreno

Todo parece indicar que estamos por entrar a una nueva fiebre de Marvel y es que tras el anuncio de la llegada Avengers Endgame: Bonus, las expectativas sobre lo que pasará con esta saga han emocionado a todos los fans y no es para menos, pues estamos hablando de una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

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Como parte de los preparativos para este re-estreno que llegará con mayor duración, se han dejado ver las nuevas palomeras, siendo consideradas por muchos fans en redes como mejores que las de el primer estreno en el 2019, por lo que probablemente hablemos de un artículo que se agotará rápido.

¿Cúal es la nueva palomera de Avengers Endgame: Bonus?

Para buenas noticias de los fans del MCU y sobre todo de las palomitas de maíz, se ha confirmado que habrán dos palomeras distintas, una simulando el mítico Guante del Infinito y otra con el casco de Iron Man, dos accesorios bastante significativos dentro de esta película y a decir verdad, en todo Marvel.

Uno de los detalles más destacados de estas palomeras es que cuentan con grandes detalles LED, pues el caso proyecta la frase “I Love You 3000”, la cuál Tony le dice a su hija Morgan Stark, mientras que el Guante del Infinito ilumina las gemas, reunidas en este.

First look at the Nano Gauntlet popcorn bucket for ‘AVENGERS: ENDGAME ENCORE’ pic.twitter.com/lngdz80fQD — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) August 25, 2026

¿Se podrán conseguir las palomeras de Avengers: Bonus en México?

Por ahora ninguna de las cadenas de cines más populares de México han confirmado si contaran con estas durante la proyección de la también llamada Avengers: Endgame Encore, aunque debido a cómo se han comercializado estas de manera uniforme en todo el mundo, lo más probable es que puedan llegar a nuestro país pero de manera limitada.

Los primeros precios que se han manejado en cines de los Estados Unidos es de 49 dólares ($850 pesos MXN) junto con las entradas al cine, aunque no se ha especificado nada para México.

¿Cuándo se estrena Avengers Endgame: Encore?

Si estás pensando en ir al cine a revivir esta gran película con el metraje extra que conectará con Avengers: Doomsday, debes de saber que esta película estará llegando a cines de México el próximo jueves 24 de septiembre, siendo uno de los re-estrenos más esperados de todos los tiempos.