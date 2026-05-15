Muere leyenda del cine europeo a los 80 años y lo recuerdan en el Festival de Cannes

Coincidiendo con la realización del Festival de Cannes, del 12 al 23 de mayo de 2026, se confirmó la muerte del guionista polaco Krzysztof Piesiewicz. Se trata del hombre que estuvo a cargo de todos los libretos de las películas del legendario director Krzysztof Kieslowski.

El guionista y también político falleció a los 80 años de edad, sin que hasta el momento se haya confirmado la causa. El deceso fue mencionado en el Festival de Cannes por el director iraní Asghar Farhadi, quien acaba de estrenar una película parcialmente basada en un guión de Piesiewicz.

Quién fue Krzysztof Piesiewicz

Krzysztof Piesiewicz coescribió cada uno de los guiones para las 17 películas que filmó Krzysztof Kieslowski, considerado uno de los cineastas europeos más importantes de finales del siglo XX. Entre esas obras se encuentra la trilogía "Tres colores" ("Azul" de 1993, "Blanco" de 1994 y "Rojo" de 1994), la serie "El decálogo" (1988) y "La doble vida de Verónica" (1991).

El guionista recibió una nominación al Oscar por su trabajo en "Rojo". También ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes en 1988, por "No matarás".

En el Festival de Cannes, Asghar Farhadi presentó esta semana "Historias paralelas", una versión libre de un guión perteneciente a la serie "El decálogo". Fue precisamente el guionista Krzysztof Piesiewicz quien convenció al cineasta iraní de realizar este trabajo.

Asghar Farhadi reveló que se enteró de la muerte de Piesiewicz por mensaje de texto después de llegar a la alfombra roja, y sintió que "su espíritu lo poseía".

Antes de ser guionista, Krzysztof Piesiewicz se desempeñó como abogado. También llegó a ser senador de su país, sirviendo inicialmente de 1991 a 1993, y luego entre 1997 a 2011. "Era el autor de guiones que serán un legado duradero en la historia del cine", dijo un portavoz del senado polaco tras confirmarse el fallecimiento.

