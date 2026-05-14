Esto costarán los boletos para el reestreno de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito en cines

Estamos en la semana en que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito regresará a los cines mexicanos este jueves 14 de mayo, con lo que millones de fanáticos de esta historia creada por Koyoharu Gotōge no han podido ocultar su emoción pues en los últimos años tanto el manga, como el anime e incluso las películas le han dado la vuelta al mundo.

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México se ha consolidado como uno de los países que mejor ha recibido este anime, siendo su éxito en taquillas uno de los más sorpresivos, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber sobre los precios de esta nueva proyección en salas de cine de nuestro país.

¿Cuánto cuestan los boletos para el reestreno de la película de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito?

A pocas horas de su reestreno en los cines de México, se ha confirmado que las dos empresas que proyectarán esta película como parte del arco del Castillo Infinito costarán cerca de $182 y dependerá el cargo por servicio, mismo que suele rondar entre los $4 y $6 pesos.

Si bien, estas funciones suelen tener un precio más elevado que una proyección normal, es importante recordar que esta película regresa en formato ScreenX, el cuál ha ganado gran popularidad al ser una manera más inmersiva de vivir el cine, pues se le asocia la pantalla de 270°.

¿Cuál es la importancia de la película de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito?

Esta película de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito final de la trilogía no solamente ha servido como antesala de los nuevos arcos como, sino que han “amarrado” la historia en uno de los clímax del manga original, demostrando que los animes pueden explorar diversos formatos.

Uno de los detalles más aplicados de esta película es la producción impecable, donde la realización de la animación y el diseño sonoro lograron aumentar la calidad del anime donde pudimos ver a Tanjiro enfrentados a la Luna Superior Tres. Si en los últimos años Kimetsu No Yaiba se ha posicionado como uno de los animes más respetados, este tipo de producciones han confirmado el por qué todo mundo disfruta de esta historia.