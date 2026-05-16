4 películas sobre fútbol que puedes ver previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; son emocionantes e inspiradoras

En junio se vivirá el evento deportivo más esperado del año: La Copa Mundial de la FIFA 2026, es por eso que en esta ocasión te presentamos cuatro películas ideales para ver antes de que comiencen a llevarse a cabo los partidos de fútbol en México, Estados Unidos y Canadá.

Películas de fútbol para ver previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Deportes como el fútbol han sido llevados a la pantalla grande para contar grandes historias que no solo reflejan técnicas deportivas sino que también muestran historias llenas de inspiración y motivación.

Película “Quiero ser como Beckham”

Esta cinta, estrenada en 2002, retrata la historia de Jess, una joven de 18 años que sueña con jugar fútbol de manera profesional y quién tiene como gran referencia a la gran estrella del deporte David Beckham. Sin embargo, se enfrentará con obstáculos ya que sus padres desean que sea abogada y no consideran ese deporte sea adecuado para una mujer por lo que en esta película descubrirás todos los desafíos sociales y personales que la protagonista enfrentará para cumplir su sueño.

Película “Escape a la victoria”

Esta cinta de época estrenada en 1981 retrata la historia de diversos prisioneros de guerra que son parte de la Segunda Guerra Mundial y que, organizados por hombres alemanes, se enfrentarán en un partido de fútbol. Sin embargo, la trama comenzará cuando este evento sea una excusa para planear su huida a través un túnel subterráneo.

Película “¡Gol!”

Esta cinta estrenada en 2005 y protagonizada por Kuno Becker retrata la historia de Santiago Muñez, un joven inmigrante mexicano que vive en Los Ángeles y que uno de sus sueños más grandes es convertirse en jugador profesional de fútbol. La historia comenzará la trama cuando su talento sea descubierto y Santiago deba de luchar contra los juicios de otros jugadores y el rechazo de estos así como la desaprobación de su familia.

Película “Gritando y Pataleando”

Esta cinta aborda la historia de Phil Weston, un padre de familia que fue víctima de la exigencia de su padre en el pasado. Sin embargo, ahora toma el rol de entrenador de fútbol para hacer que un equipo de niños logren la victoria en un partido.

¿Cuándo será la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este evento, esperado por todos los amantes del fútbol y muchas otras personas se llevará a cabo el próximo 11 de junio. La gran inauguración será en el Estadio Azteca con el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica. El encuentro deportivo se llevará a cabo a las 13: 00 hrs (Hora centro de la Ciudad de México).