¡Película de manga histórico regresa a cines!

¡La nostalgia y emoción están de regreso! La película “Shingeki No Kyojin” vuelve a las salas de cine japonés este próximo enero 2026. La historia basada en el manga del mismo nombre escrita por Hajime Isayama, artista de cómic, y la cual ha contemplado uno de los éxitos más grandes en el mundo del anime, se reproducirá de nuevo.

¿De qué trata Attack on Titan (Shingeki No Kyojin)?

Esta historia se resume en la lucha de la humanidad por ganar la guerra contra los titanes. El protagonista es Eren, un joven que tiene como propósito vengarse de estas figuras que solo buscan devorar humanos, esto debido a que su madre murió a causa de ellos. A lo largo de la historia Eren luchará utilizando diversas estrategias así como una muy especial que poseel: convertirse en Titán de Ataque Consciente.

Esta historia que aborda batallas, muertes, división de grupos, estrategias en luchas y temas como amistad, venganza, odio, libertad y ataques políticos es una de las más importantes en el anime debido al cuidado con que su autor construyó el mundo y la atmósfera que rodea la trama, la cual está muy bien conectada con cada una de las que continúan así como con cada uno de los personajes. Todo lo que ocurre en la historia es fundamental y con sentido.

¿Qué hay de la banda sonora?

Si hablamos de aspectos de la producción de este anime la banda sonora es uno de los más importantes ya que cada pista fue preparada con todo cuidado para respetar la ambientación y cada una de las emociones que se buscaba transmitir a los espectadores en las diversas temporadas. Entre algunos de los talentos que sobresalen en el soundtrack encontramos a

Mika Kobayashi con “Attack on titan”, Sawano Hiroyuki con “Call of silence”, “Barricades”, “Apetitan”, “Eren Zahyo”, entre otros. Cada sonido es un fuerte mensaje, no solo un escenario musical, sino que refuerza la historia que viven los personajes y los problemas a los que se enfrentan.

La película Shingeki No Kyojin estrenada en Japón une los episodios finales de la serie, pero modificó algunas escenas, incluso añadieron una post-créditos y actualmente cuenta con puntajes que superan el 9 de 10 en plataformas de calificación.

