YouTube lanza GRATIS Demon Slayer completo: cómo verlo antes de ver la nueva película en cines

Ya comenzó la cuenta regresiva para el estreno de Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, la nueva película de Demon Slayer. Es por esto que los aficionados no quieren perderse ningún detalle, y para tener cada dato presente, una buena forma de lograrlo es viendo de nueva cuenta los capítulos completos de esta trama protagonizada por los personajes de Nezuko y Tanjiro.

Para alegría del público, esto ya es posible gracias a que en YouTube están disponibles los episodios del anime. Y lo mejor es que este contenido es completamente gratuito y solo necesitas de acceso a un dispositivo con internet para sintonizarlo.

¿Dónde ver los capítulos de Demon Slayer gratis?

A través de su canal oficial de YouTube, la plataforma de streaming Crunchy Roll subió una recopilación de Demon Slayer. En total, publicaron tres de cuatro partes, perfecto para hacer un maratón antes de que salga la película; y se espera que en los próximos días suban el resto con el mismo formato.

Crunchyroll Los capítulos de Demon Slayer ya están disponibles en internet

Puedes acceder al contenido con una cuenta básica de la aplicación, para la que únicamente necesitas registrarte con tu nombre y correo electrónico. Si bien esta app tiene una suscripción de pago, para ver en línea los capítulos de Demon Slayer en español no es necesario hacer ningún pago.

¿Cuándo se estrena Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito? Esto se sabe sobre su llegada a México

La fecha de estreno de Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito está previsto para el próximo jueves 11 de septiembre, día en el que se estima que diversos complejos de cine en todo el país la proyecten.

Lo único que hay que tomar en cuenta, es que debido a la alta demanda de esta producción, es necesario adquirir los boletos con anticipación para así garantizar un lugar. Desde el pasado viernes 15 de agosto comenzó la preventa en los complejos principales y estarán disponibles hasta agotar existencias, momento en el que podrían anunciar funciones adicionales.

Crunchyroll En septiembre de 2025 se estrenará la nueva película de Demon Slayer

El precio para entrar a ver la nueva película de Demon Slayer este 2025 depende de la zona y tipo de sala. Asimismo, en algunos lugares estarán a la venta artículos de colección inspirados en el anime, como palomeras y vasos de refill.