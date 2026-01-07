El IMPORTANTE personaje de Hawkins que uniría el Universo de Stranger Things con Welcome to Derry e IT

Aunque la serie de Stranger Things ya terminó con un final abierto y con varias teorías sobre que, existe o se podría estrenar otro episodio, la realidad es que, este Universo podría ser infinito y aquí te diremos quién es el importante personaje que uniría la historia de Eleven con el de IT o Welcome to Derry.

¿Cómo es que Stranger Things podría estar unido con Welcome to Derry e IT?

Para decirte cómo es que el Universo de Stranger Things podría estar unido con Welcome to Derry e IT, tenemos que regresar a la segunda temporada, cuando Will regresa con sus amigos y tiene una charla con Bob Newey, quien en ese entonces salía con Joyce Byers. La escena que revela esta información se da cuando están viajando en auto y es aquí donde posiblemente los Universos.

Bob le cuenta a Will que no debe tener miedo, todo esto luego de que el niño regresará del Upside Down, quien en esa edición creía que eran pesadillas y de igual manera la pareja de su madre. Sin embargo, algunos fanáticos muy fijados se dieron cuenta de algo en las palabras de Newey.

Este personaje le dice que, cuando era niño lo perseguía un payaso malvado llamado el Señor Baldo, pero, como era sólo un sueño, dijo que se le paró firme, y le gritó que no tenía miedo, y fue sólo así en cómo sus pesadillas terminaron; dando a entender que, Will tenía que ser valiente y enfrentar sus miedos.

La relación de IT con Stranger Things

Es aquí donde todo se une, Bob Newey nació en Hawkins, pero, a finales de los años 50 ya empezando la década de los 60 se fue a vivir a Maine, el mismísimo estado en donde está ubicado Derry, pero a eso se le añade la misma época, la cual se ambienta la película de IT de 1990 y la serie de Welcome to Derry .

De hecho, estas conexiones no son casualidad, ya que los Hermanos Duffer han revelado que querían dirigir la adaptación de IT de 2017, pero les dijeron que no estaban lo suficientemente preparados y no era tan conocidos.

