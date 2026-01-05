Frankenstein de Guillermo del Toro arrasa en los Critics Choice Awards 2026: estos fueron los premios que ganó

Llegó el 2026 y este año los mexicanos tenemos un favorito para la temporada de premios cinematográficos: Frankenstein de Guillermo del Toro. Es por eso que hoy celebramos al director mexicano, pues logró obtener cuatro premios en los Critics Choice Awards 2026, consolidándose así como una de las películas más aclamadas de la temporada. El filme cuenta con una propuesta visual poderosa y una lectura profundamente humana del clásico; una película que muestra el enorme corazón del cineasta mexicano.

La cinta llegó a la 31.ª edición de los Critics Choice Awards con 11 nominaciones, una cifra que por sí sola destaca el talento del director y que además anticipaba una noche especial para Guillermo del Toro.

Los premios que ganó Frankenstein en 2026

Durante la ceremonia, la obra de Guillermo del Toro consiguió llevarse cuatro galardones, todos ellos ligados al apartado artístico y actoral, donde la cinta destacó de manera majestuosa:



Mejor diseño de producción

Mejor diseño de vestuario

Mejor peinado y maquillaje

Mejor actor de reparto para Jacob Elordi

Una victoria que va más allá de los números

Estos premios reafirman el enorme talento que tiene el director mexicano. El mundo reconoce la forma en la que logra plasmar a través de los monstruos historias enormemente humanas y llenas de corazón. Cada premio técnico refleja su obsesión por los detalles, mientras que el galardón actoral subraya la fuerza emocional de la historia.

Es por eso que no es casualidad que la película haya conectado tanto con la crítica especializada: su enfoque no se limita al terror, sino que explora la paternidad, el abandono y la necesidad de aceptación.

¿De qué trata Frankenstein de Guillermo del Toro?

La historia es el clásico que todos conocemos: sigue a Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar a la muerte, que crea vida a partir de cadáveres… solo para rechazarla. Lo que la hace diferente y sobresaliente es la mirada íntima y dolorosa que plasma el directo, pues el abandono desencadena una espiral de sufrimiento, soledad y venganza.

Del Toro transforma al “monstruo” en un reflejo del rechazo humano a lo que es diferente y raro, construyendo una relación padre-hijo marcada por la culpa y el amor no correspondido.

Un nuevo clásico moderno

Con estos premios, Frankenstein se consolida como una de las películas más importantes de 2026 y como una de las adaptaciones más personales y conmovedoras del mito original. Aún hay un largo camino que recorrer, pues la temporada de premios apenas comienza. Seguiremos muy de cerca el lugar que ocupa el filme de Guillermo del Toro en cada una de ellas.

