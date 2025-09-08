“Superman: Man of Tomorrow”: Personajes confirmados y rumores del DCU

Después de la increíble película de Superman, James Gunn decidió sorprender una vez más a los fans con un anuncio inesperado: la secuela de Superman llevará por título “Superman: Man of Tomorrow”. El director lo reveló además con una ilustración que mostraba al Hombre de Acero acompañado de Lex Luthor portando su traje de batalla, lo que confirma que el nuevo DCU seguirá fiel a los cómics.

Todos los personajes confirmados y rumoreados para aparecer en Superman: Man of Tomorrow

La primera entrega demostró que Gunn podía equilibrar acción, humor y personajes secundarios sin opacar a Kal-El. Ahora, con la secuela en camino, surgen preguntas nuevamente entre los seguidores: ¿qué héroes y villanos volverán? ¿Qué cameos y nuevos personajes veremos?

Personajes confirmados en Superman: Man of Tomorrow

Si tú te preguntas lo mismo, no te preocupes, hemos venido a despejar tus dudas.

Superman / David Corenswet

Obviamente, no podía faltar el protagonista. Aunque Gunn aclaró que la película no se llamará Superman 2, el centro de la historia seguirá siendo Clark Kent.

Lex Luthor / Nicholas Hoult

La ilustración promocional lo confirma. El villano principal regresará, y lo más probable es que lo haga con su icónico traje de batalla.

Lois Lane / Rachel Brosnahan

La película no estaría completa sin ella, que encima fue una de las grandes revelaciones de la primera película. Todo apunta a que su rol será aún más importante en esta secuela.

Jimmy Olsen / Skyler Gisondo

Otro personaje cercano a Clark Kent que no puede faltar, el joven fotógrafo del Daily Planet ya aseguró su regreso.

Hawkgirl / Isabela Merced

Aunque su participación fue breve en la primera película, su regreso está prácticamente confirmado para esta entrega.

Personajes rumoreados para Superman: Man of Tomorrow

Aunque ya se sabe del regreso de varios de los personajes, los fans no sueltan los rumores y creen que es probable que veamos a más de ellos. Entre los que destacan:

Supergirl / Milly Alcock

Tras protagonizar “Supergirl: Woman of Tomorrow”, se especula que Kara Zor-El volverá para compartir pantalla con su primo en esta película.

Lobo / Jason Momoa

Villano en la película de Supergirl, podría dar el salto a esta secuela para convertirse en una amenaza intergaláctica.

Peacemaker / John Cena

Peacemaker no se podía quedar atrás, pues, tras su cameo en Superman y el éxito de la segunda temporada de su serie, su regreso parece muy probable.

Green Lantern / Aaron Pierre

El actor interpretará a John Stewart en la serie Lanterns, pero, conociendo a James Gunn, un cruce en Superman: Man of Tomorrow no está descartado.

Brainiac

El villano más sonado hasta ahora. Sería la amenaza perfecta para obligar a Superman y Lex Luthor a unirse temporalmente.

