¡DC y Marvel lo vuelven a hacer! Dos nuevos crossovers llegan por sorpresa: Flash/Fantastic Four y Thor/Shazam!

Los sueños de muchos fans se han hecho realidad una vez más. DC y Marvel sorprendieron al mundo al anunciar el lanzamiento digital inmediato de dos nuevos crossovers oficiales: Flash/Fantastic Four y Thor/Shazam!. Así es, y lo mejor es que ambas historias ya están disponibles a través de las plataformas de suscripción DC Universe Infinite y Marvel Unlimited. Estas entregas marcan otro capítulo histórico en la colaboración entre las dos editoriales más grandes del mundo del cómic.

Flash/Fantastic Four: una carrera a través de la Fuerza de la Velocidad

El primero de los lanzamientos llega desde DC Comics, bajo el título Flash/Fantastic Four, escrito por Jeremy Adams, con arte de Adrián Gutiérrez y colores de Rómulo Fajardo Jr.

En esta historia exclusiva para DC Universe Infinite, Barry Allen se une a Mr. Fantastic, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm para enfrentarse juntos contra una poderosa amenaza que los arrastra a través de la Speed Force. Esto los lleva a cruzar líneas temporales y enfrentarse a héroes y villanos de ambos universos.

Crédito: Marvel Comics / DC Comics

Thor/Shazam!: el poder de los dioses se enfrenta

Por el lado de Marvel, llega Thor/Shazam!, un Infinity Comic escrito por Al Ewing e ilustrado por Jethro Morales.

La historia une a Donald Blake (el alter ego de Thor) y Billy Batson (Shazam) en una batalla épica frente a un enemigo en común que amenaza con robar la magia que existe en ambos universos.

Crédito: DC Comics / Marvel Comics

¿Dónde conseguir los cómics de Flash/Fantastic Four y Thor/Shazam!?

Por el momento no será posible adquirir estos cómics en su versión física y se desconoce si llegarán en algún momento. Lo que sí se sabe es que ambos títulos ofrecen una experiencia de lectura digital interactiva y están disponibles de inmediato para los suscriptores de sus respectivas plataformas.

Pero eso no es todo: DC confirmó que en 2026 llegarán dos nuevos crossovers digitales adicionales entre ambas compañías, cuyos detalles se revelarán en las próximas semanas. El regreso de los crossovers entre DC y Marvel revive la emoción de los fans que alguna vez se vivió en los años 90, cuando los héroes más icónicos del cómic compartían viñetas inolvidables cada determinado tiempo.

