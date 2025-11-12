Estas son las 3 carreras universitarias con mejores salarios en México, según la Inteligencia Artificial

A la hora de decidir por cuál de las carreras universitarias decantarse, muchos jóvenes tienen en cuenta aspectos como los salarios de esas profesiones o las modalidades de empleo (presencial o a distancia, por ejemplo). De esta manera, en un universo de formaciones tecnológicas, la decisión puede ser complicada.

Frente a este panorama donde el salario se vuelve un factor determinante para elegir carreras universitarias, la inteligencia artificial (IA) ha recopilado información, opiniones y estadísticas acerca de cuáles son las profesiones que tienen los mejores sueldos.

Las 3 carreras universitarias con mejores salarios en México, según la IA

Según la IA (ChatGPT), los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y otras fuentes oficiales, estas son las carreras de la Universidad que son mejor remuneradas en el país en 2025.

Medicina de especialidad

Los médicos tienen los mejores salarios en México. Un profesional especialista gana en promedio 43,500 pesos mensuales. Pero la cifra puede aumentar dependiendo del área de especialización. Urología, cirugía plástica, neurología y dermatología son algunas de las más rentables y más demandadas en hospitales públicos y privados. Pero también requieren una preparación de varios años y una gran demanda en hospitales públicos y privados.

Economía

Un egresado de Economía tiene un salario promedio de 29,700 pesos al mes. Los profesionales de este campo son altamente valorados y necesarios en bancos, casas de bolsa, consultorías y en instituciones gubernamentales. Los profesionales especializados en finanzas internacionales, comercio o análisis de datos pueden incrementar de forma considerable sus ingresos mensuales.

Ciencia de datos e inteligencia artificial

El avance de la tecnología en los últimos años ha catapultado hacia la cima de lo rentable a varias carreras universitarias. Los mejores salarios se encuentran en profesiones como la ciencia de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. Los profesionales especializados en México superan los 60,000 pesos mensuales de sueldo.