La Bola Negra: de qué trata la película que recibió 20 MINUTOS DE APLAUSOS en el Festival de Cannes 2026

“La Bola Negra” hace historia en el Festival de cine de Cannes 2026. La cinta, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, recibió 20 minutos de aplausos en el Grand Théâtre Lumière, acercándose al récord de 22 minutos de “El Laberinto del Fauno” de Guillermo del Toro; pero ¿de qué trata esta cinta y por qué ha sido tan aclamada? Te contamos.

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¿De qué trata la película de “La Bola Negra”?

Este nuevo filme sigue la historia de tres hombres en tres épocas diferentes (1932, 1937 y 2017). Todos ellos se encuentran entrelazados por una de las últimas obras del poeta español, Federico García Lorca; así como el dolor, el deseo y la sexualidad. ¿El resultado? Un drama emotivo en el que se resalta la búsqueda de la identidad queer.

La película de Los Javis ha sido altamente aplaudida debido a su forma de reivindicar la memoria histórica y la diversidad sexual. Como su nombre lo indica, la cinta está basada en “La Bola Negra” de García Lorca, la única de sus obras que cuenta con un protagonista abiertamente homosexual; así como “La piedra oscura” de Alberto Conejero. De acuerdo con las primeras críticas, “La Bola Negra” es un homenaje impecable a la homosexualidad, el pasado y la memoria.

¿Quiénes aparecen en “La Bola Negra”? Este es el reparto

La película cuenta con las actuaciones de Álvaro Lafuente Calvo, mejor conocido como Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau y Carlos González en el elenco principal; además de la participación de otras grandes estrellas, incluidas Penélope Cruz y Glenn Close.

¿Cuándo se estrena “La Bola Negra” en México?

“La Bola Negra” tendrá su estreno en cines de España el 2 de octubre del presente año. De momento, no se ha confirmado una fecha de estreno en México. No obstante, debido a la gran aceptación, es probable que su lanzamiento en cines de Latinoamérica se anuncie en los próximos meses. Mientras tanto, no queda más que esperar a que se revele el primer avance oficial.