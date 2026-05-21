Oficial: Revelan los primeros posters de la nueva película de Resident Evil

¡Atención fans de Resident Evil! Se han revelado los primeros posters oficiales de la nueva película del emblemático videojuego, adaptada por el director de Weapons, Zach Cregger. En este nuevo vistazo se muestra el apocalipsis. En la primera imagen se aprecia a Bryan (Austin Abrams), protagonista de la cinta, envuelto en la oscuridad, mientras que en la segunda se le ve deambulando por calles solitarias y frías. En ambos, predomina un detalle sutil, pero verdaderamente ingenioso: el logotipo de la Umbrella.

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¿De qué tratará la nueva película de Resident Evil?

A diferencia de lo que se ha visto en los videojuegos, esta nueva cinta abordará una historia completamente nueva y original, por lo que no aparecerán los personajes clásicos del videojuego, como Leon, Chris o Jill. En su lugar, tendremos a Bryan - interpretado por el actor Austin Abrams - quien es un repartidor que queda atrapado en un brote zombie mientras intenta entregar un paquete. Eso sí, la historia estará ambientada en Raccoon City. Aquí te compartimos el primer tráiler:

¿Cuándo sale Resident Evil? Fecha de estreno en cines de México

De acuerdo con los nuevos posters y el tráiler oficial, la cinta llegará a la gran pantalla el 18 de septiembre de 2026, a nivel internacional. No obstante, el estreno en México y Latinoamérica se producirá un día antes: el 17 de septiembre, ya que los jueves son los días de lanzamiento. La película estará disponible en formato IMAX. Debido a las altas expectativas, es probable que algunos complejos cinematográficos cuenten con preventas, por lo que te recomendamos estar al pendiente de cualquier actualización.

¿Quiénes aparecerán en la nueva película de Resident Evil? Reparto completo

Si bien la película por sí misma ya había despertado una gran expectativa, el rotundo éxito de Weapons ha elevado aún más las expectativas del público, pues, al tratarse del mismo director, se espera que esta nueva cinta esté a la altura de la multipremiada producción. Además, el guión está a cargo de Shay Hatten, quien ha destacado en la industria por su trabajo en Ballerina y John Wick 3 y 4. En cuanto al reparto, este está conformado por:

