Death Stranding Mosquito: todo sobre la nueva película animada que expande el universo de Hideo Kojima

Esta es una de esas sorpresas que da gusto recibir. Se trata de la nueva película animada “Death Stranding Mosquito”, la más reciente apuesta de Kojima Productions para expandir su saga más icónica. El anuncio se realizó durante el evento especial por el décimo aniversario del estudio. Se reveló que será producida por ABC Animation Studio, dirigida por Hiroshi Miyamoto (Eiga Precure Dream Stars), con Hideo Kojima como productor y Aaron Guzikowski (Prisoners, Raised by Wolves) a cargo del guion. El objetivo es claro: la cinta buscará explorar aspectos inéditos del universo de Death Stranding.

Death Stranding Mosquito: el salto animado del universo de Kojima

El primer tráiler mostró al nuevo protagonista, el cual sorprendió al no ser Sam Porter Bridges. No se observan muchos detalles en las imagenes reveladas dentro del tráiler, sin embargo, las en escenas se encuentran cargadas de simbolismo: bajo el mar, cubierto por un misterioso cubrebocas de alquitrán, y enfrentándose a un portador con un diseño similar a Sam. Según Kojima, el nombre tentativo “Mosquito” el cual alude a la capacidad del personaje para “chupar”, aunque no se especificó lo que eso significa en términos narrativos.

Death Stranding Mosquito Primer tráiler

Un proyecto independiente de los juegos

A diferencia de lo que muchos fans podrían llegar a pensar, “Death Stranding Mosquito” no adaptará los eventos de los videojuegos, sino que se inspirará en su mundo y mitología. Esto permite a la producción tener mayor libertad creativa para ofrecer una historia completamente nueva, pero conectada con los conceptos de vida, muerte y conexión que definen a la franquicia.

Además, Kojima Productions sigue trabajando en la película live action de este mismo universo junto a A24, demostrando que el mundo de Death Stranding busca expandirse en múltiples formatos.

Death Stranding Mosquito: Arte hecho a mano y fecha de estreno

El tráiler también destacó por su arte dibujado a mano, un enfoque que evoca el estilo artesanal del anime clásico, algo poco común en adaptaciones de videojuegos actuales. Fuera de lo que pudimos ver dentro del tráiler, aún no se revelan detalles como fecha de estreno ni formato de salida. Aun así, el anuncio ha generado un gran entusiasmo entre los fans que esperan ver cómo Kojima traslada su compleja historia cargada de simbolismo a la animación.

¿Qué te gustaría ver en este nuevo filme?

