Demon Slayer Castillo Infinito se corona como la favorita, está nominada a Mejor Película en los Anime Awards 2026

Los Anime Awards 2026, la premiación que reconoce lo mejor del anime en Japón, se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo de 2026 y la cinta Demon Slayer Castillo Infinito se perfila como una de las favoritas luego de su éxito mundial. Sin embargo, también compite contra grandes producciones.

Cintas nominadas a Mejor Película en los Anime Awards 2026

Las películas nominadas en esta categoría son:



100 Meters

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle

Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage

The Rose of Versailles

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¿De qué trata Demons Slayer Castillo Infinito?

Esta cinta seguirá la historia de Tanjiro, un joven que se unirá al Cuerpo de Cazadores de Demonios, una agrupación que buscará eliminar a seres malignos luego de que la hermana menor del joven, Nezuko, se haya convertido en un demonio. Por otro lado, Muzan Kibutsuji será uno de los grandes villanos de esta historia ya que es el demonio más fuerte y peligroso en toda la historia. Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores emprenderán una gran batalla dentro del Castillo Infinito en donde tendrán que superar diversos retos para salir victoriosos. Esta película está llena de tensión, acción y suspenso.

Por otro lado, una de las características que ha encantado a los fans es la calidad de la animación. El estudio Ufotable fue el encargado de producir esta película mientras que la dirección quedó bajo Haruo Sotozaki.

¿Cómo y dónde ver los Anime Awards 2026?

La premiación llevada a cabo en Tokio podrá verse completamente gratis y en vivo a través del sitio web de Crunchyroll y así como en sus canales de Youtube y Twitch por lo que podrás disfrutarla desde la comodidad de tu casa en el dispositivo que lo desees.

Anime Awards 2026: ¿Quiénes serán los encargados de presentar los premios?

Esta edición contará con diversas celebridades encargadas de entregar el premio a los ganadores. A continuación te presentamos la lista oficial y completa.