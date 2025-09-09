¿Dr. House llega al MCU? Rumores afirman que Hugh Laurie estaría en Avengers: Secret Wars

El actor Hugh Laurie, quien alcanzó la fama internacional por su papel en la serie Dr. House, estaría a un paso de llegar a Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en Avengers: Secret Wars, cinta que dará pauta a una nueva etapa franquicia de Disney.

De acuerdo con el insider Live Warrior, los primeros diálogos de Laurie como Mr. Siniestro se darían en Avengers: Doomsday, en donde haría alianza con Dr. Doom, personaje que será interpretado por Robert Downey Jr., pero se mantendrá como uno de los villanos centrales de Marvel posterior a Secret Wars.

Aún no se tiene claro si la próxima entrega del UCM estará completamente apegada los cómics, los cuales son considerados como algunos de los grandes crossovers de las historietas, pues los productores tuvieron que redireccionar el camino que tomará el MCU en el futuro tras la cancelación de los planes que se tenía con Kang, interpretado por el Jonathan Major, quien fue declarado culpable de agredir a su exnovia, Grace Jabbari. Antes de Secrets Wars Marvel estrenará Spider-Man: Brand New Day y Avengers: Doomsday.

¿En qué serie de Disney+ aparece Mr. Siniestro?

Mr. Siniestro es un mutante y rival eterno de los X-Men, cuya verdadera personalidad es el Dr. Nathaniel Essex, un científico del siglo XIX y que estaba obsesionado con la teoría evolutiva de Charles Darwin.

Aunque X-Men es una de las franquicias con más películas relacionadas a los cómics de Marvel, en ninguna de sus cintas ha aparecido Mr. Siniestro. Actualmente se puede apreciar su nivel de maldad en la serie X-Men 97 la cual está disponible en Disney+. El personaje es interpretado por el actor Chris Britton para la voz en inglés.

