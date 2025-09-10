Fallece el genio que creó la magia visual de Harry Potter

El cine perdió a uno de sus grandes referentes creativos. Stuart Craig, legendario diseñador de producción y artífice de la estética visual del mundo de Harry Potter, falleció a los 83 años tras una larga batalla contra el Parkinson. Su familia confirmó que murió en casa, rodeado de sus seres queridos.

Reconocido por su talento y generosidad, Craig fue recordado por sus allegados como un hombre bondadoso que marcó a colegas y espectadores por igual. Aunque su nombre quedó inmortalizado en los pasillos de Hogwarts, su legado abarca más de cuatro décadas de cine y numerosos clásicos.

¡Azteca 7 tiene una gran noticia para los fans de Harry Potter! TV Azteca [VIDEO] Mientras Lorena Della nos muestra todos los detalles de la experiencia inmersiva de Harry Potter, nos revela una gran noticia para los fans más exigentes.

¿Quién fue Stuart Craig y qué aportó al cine?

Nacido en Norwich en 1942, estudió en el Royal College of Art y comenzó su carrera en cintas como Casino Royale y Superman. Su gran salto llegó con El hombre elefante (1980), que le valió su primera nominación al Oscar. Años más tarde, conquistó tres estatuillas por Gandhi (1982), Relaciones peligrosas (1988) y El paciente inglés (1996).

En 2001 recibió la llamada que marcaría su vida: diseñar Harry Potter y la piedra filosofal. Fue el creador de escenarios icónicos como Hogwarts y el Callejón Diagon, que trascendieron la pantalla y llegaron a los parques temáticos The Wizarding World of Harry Potter. También trabajó en la saga de Animales Fantásticos, consolidando su vínculo con el universo mágico.

¿Cuál fue su legado en la industria?

Además de los premios Oscar, Stuart Craig fue honrado con títulos como OBE (Order of the British Empire) y RDI (Royal Designer for Industry). Acumuló múltiples premios BAFTA y recibió reconocimientos del Art Directors Guild, que en 2008 lo distinguió con un galardón a la trayectoria.

Más allá de los reconocimientos, colegas como David Heyman y David Yates lo describieron como un mentor generoso y un verdadero gigante del cine. Craig deja un legado visual imborrable, así como la huella personal de un hombre que inspiró a nuevas generaciones de artistas.

Stuart Craig será recordado no solo por dar vida a mundos mágicos, sino también por su calidez y humanidad.

