¡Toma todo mi dinero! LEGO anuncia set con motivo del Día de Muertos

La mundialmente conocida empresa de juguetes LEGO, ha presentado su set de construcción con motivo del Día de Muertos, con la que se ha ganado totalmente el corazón y la atención de su público mexicano.

Este lunes se hizo oficial este set armable el cuál será para mayores de 9 años, donde podrán pasar horas de diversión con temática de una de las festividades favoritas de no solo los mexicanos, sino de todo el mundo, pues con el paso de los años, este día ha ganado reconocimiento mundial.

¿Cómo es el set de LEGO en conmemoración del Día de Muertos?

En estas primeras imágenes se ha mostrado el juguete armable que por un lado es una calavera y al reverso es un altar, el cuál puede ser usado como decoración de temporada.

Esta calavera mostrada luce adornada con flores LEGO, mientras que por el lado del altar podemos ver un arco floral y varios elementos tradicionales mexicanos que forman parte de las ofrendas.

Imagen cortesía de LEGO

¿Cuándo saldrá a la venta y cuál será el precio esta figura de LEGO?

Para buenas noticias de los fans de estos juguetes armables y de los seguidores de esta milenaria celebración, este set ya está a la venta en la página web de LEGO y tiene un costo de $349 pesos, lo cuál lo hace una de las figuras más buscadas de los últimos meses.

De acuerdo con las recomendaciones por parte de esta compañía sueca es que lo puedan armar niños mayores de 9 añitos (sí, yo creo que sí podemos con él), pues cuenta con 231 piezas, lo que seguramente sacará nuestro niño interior.

