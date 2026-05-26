El capítulo de Los Simpson que inspiró “Obsession”, una de las mejores películas de terror del 2026

Los fans del cine de terror están más que felices con el estreno de Obsession, la cual se ha convertido en uno de los fenómenos más inesperados del cine en 2026, pero lo que pocos imaginaban era que este filme se inspiró directamente en un capítulo de Los Simpson. Así como lo lees, el director Curry Barker reveló que la idea surgió luego de ver uno de los capítulos clásicos de la serie de La Casita del Horror.

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El capítulo de Los Simpson que inspiró Obsession

La inspiración llegó un día que el director volvió a ver La Casita del Horror II, la cual fue estrenada originalmente en 1991. En este capítulo, Homero Simpson compra una mano de mono, la cual está maldita y es capaz de conceder deseos, pero hay un detalle: cada uno de ellos termina terriblemente mal. Según Barker, luego de verlo una vez más, pensó: “Nunca había visto una película de terror tan loca como esa”. Y ahí fue cuando nació Obsession.

¿De qué trata Obsession?

La película se concentra en Bear, quien decide utilizar un objeto maldito para pedir que Nikkilo le ame “más que a nada en el mundo”. Sin embargo, esto termina convirtiéndose en una pesadilla cuando Nikki desarrolla una terrible obsesión extrema y aterradora por él. Lo más impresionante es que se trata de una película con muy bajo presupuesto que ya arrasó en taquilla. Pasó de costar menos de 1 millón de dólares a recaudar más de 75 millones de dólares a nivel mundial. Y ese solo es el comienzo, pues sigue disponible en cines.

¿Dónde y cuándo ver la película de Obsession?

La película de Obsession se encuentra disponible en salas de cine en México y el resto de Latinoamérica desde el pasado 14 de mayo de 2026. Si no la has visto, aún tienes tiempo para ver esta joyita en la pantalla grande. Si prefieres verla en casa, se sabe que se espera que llegue a plataformas de streaming el próximo 2 de junio de 2026.