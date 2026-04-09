Expertos revelan si los niños pueden ver la película ‘El Diablo Viste a la Moda 2' en cines

Estamos a pocos días del estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ en cines de México y hay una duda que muchas personas tienen: ¿los niños pueden verla? Te diremos cuál es su clasificación y qué tipo de contenido aparecerá para que no te tome por sorpresa, sobre todo si llevas contigo a un adolescente.

De acuerdo con la clasificación oficial de expertos en cine, la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep tiene una una restricción PG-13 en Estados Unidos, según IMDb.

¿Qué significa la clasificación PG-13 de la película ‘El Diablo Viste a la Moda 2’?

La clasificación PG-13 quiere decir que hay una advertencia para los padres sobre el contenido de la película, ya que pueden aparecer escenas inapropiadas para niños menores de 13 años.

La preventa de boletos para ‘El Diablo Viste a la Moda 2' inicia el 15 de abril.|(Disney)

Es decir, que ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ podría tener escenas de sensualidad o desnudez breve, violencia moderada, uso de lenguaje vulgar, por mencionar algunas.

En México, la clasificación cercana sería “B”, lo que quiere decir que es apto para mayores de 12 años.

¿De qué trata ‘El Diablo Viste a la Moda 2’? El nuevo tráiler revela la trama

La trama principal de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ es sobre cómo han cambiado las cosas en el mundo de la moda tras 20 años. Miranda Priestly está cerca de la jubilación, pero se reúne de nuevo con Andy Sachs para enfrentarse a su antigua asistente quien ahora es su gran rival: Emily Charlton.

En el nuevo tráiler de 20th Century Studios revelado esta semana nos dan nuevas pistas sobre la trama: parece que Miranda está en medio de un escándalo en redes sociales, donde la directora editorial de la revista Runway ha recibido críticas y memes.

Así que Andy, quien ahora es una importante editoria y ejecutiva, tendrá la tarea de limpiar todo el desastre mientras la marca se adapta al mundo digital.

¿Cuándo sale ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ en cines?

La película ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ se estrena el próximo jueves 30 de abril en cines de México. Se espera una gran recaudación en taquilla tras el buen recibimiento que tuvo la primera entrega estrenada hace 20 años, que en aquel entonces recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo.

La preventa de boletos para el estreno de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ sale el 15 de abril, y en algunos cines habrá menú temático y la opción de comprar la palomera del filme.