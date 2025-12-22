‘El gran diluvio': final explicado de la impactante película coreana que se acaba de estrenar en 2025

La película coreana ‘El Gran Diluvio’ se acaba de estrenar el 19 de diciembre y muchos han quedado asombrados por la historia. Otros sin embargo, se confundieron o no lograron atar los cabos hacia el final, por lo que se quedaron sin alguna explicación. Por eso, aquí te compartimos los detalles sobre la trama, personajes y qué fue lo que realmente pasó.

¿De qué trata la película ‘El Gran Diluvio’?

La película ‘El Gran Diluvio’ trata sobre un asteroide que cae en la Tierra, provocando una gran inundación en todo el planeta a causa de que se derritió el hielo de la Antártida. Vemos la perspectiva de An-Na, quien hace de todo para proteger a su hijo Ja-In.

Ambos logran subir a la cima de un edificio y allí esperan ser rescatados. No obstante, nada es lo que parece… ya que ella es parte de un experimento de Inteligencia Artificial (IA) que pretende salvar a la humanidad de la extinción.

¿Qué significa el final de ‘El Gran Diluvio’?

Al final de la película nos damos cuenta de que la protagonista An-na en realidad es la clave para salvar a la humanidad y crear nuevos cuerpos sintéticos con Inteligencia Artificial (IA), pues tiene la misión de salvar al niño Ja-In, quien es realmente el primer experimento de IA que pretende simular a los seres humanos.

El gran diluvio es una historia de ciencia ficción y no necesariamente sobre desastres naturales.|(NETFLIX)

El ciclo del diluvio se repite con el fin de que An-na encuentre la manera de rescatar al niño de la muerte y, después de varias de decenas de intentos, lo logra. En una de las escenas finales, vemos cómo hay cápsulas girando al rededor de la Tierra transportando los cuerpos sintéticos de los nuevos adultos y niños que van a continuar con la raza.

¿’El Gran Diluvio’ está basado en hechos reales?

Hay quienes se preguntan si la película ‘Un Gran Diluvio’ de Netflix está basada en hechos reales, y la respuesta corta es que no, aunque es un desastre natural que podría ocurrir. La historia combina la ciencia ficción con los problemas del cambio climático y sus consecuencias a través de una visión apocalíptica del fin de la humanidad.