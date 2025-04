¡Johnny Depp regresa la pantalla junto a Penélope Cruz!

Johnny Depp regresa al cine con Day Drinker, una película de acción que se está rodando en España y que marca el retorno de Depp a Hollywood tras un periodo de ausencia debido a controversias personales.

¿Por qué Johnny Depp estuvo ausente del cine?

La ausencia de Johnny Depp en producciones de Hollywood se debió a una serie de eventos personales y legales que afectaron su carrera. En 2022, Depp estuvo involucrado en un juicio por difamación contra su exesposa, Amber Heard, tras acusaciones mutuas de abuso. Aunque el jurado falló a su favor, la controversia resultante llevó a su salida de la franquicia Animales Fantásticos, donde interpretaba al villano Grindelwald. Posteriormente, Depp se centró en proyectos europeos, como Jeanne du Barry, que se presentó en el Festival de Cannes, y Modi: Three Days on the Wing of Madness, una película que también dirigió. Sin embargo, Day Drinker representa su regreso a una producción de alto perfil en Hollywood.

¿De qué trata Day Drinker?

Day Drinker sigue a una camarera de un crucero que entabla una relación con un misterioso pasajero interpretado por Johnny Depp, los cuales se ven envueltos en una red criminal que pone a prueba sus lealtades y habilidades. Penélope Cruz, quien ya ha trabajado con Depp en Blow, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas y Asesinato en el Orient Express, interpreta a una figura clave en la trama. El elenco también incluye a Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper y Juan Diego Botto. La producción está a cargo de Lionsgate.

¿Cuándo se estrena Day Drinker?

Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, se espera que Day Drinker llegue a los cines en 2026.

Sin duda alguna, Day Drinker es un punto clave para Johnny Depp, ya que no solo regresa a Hollywood, sino que también se reencuentra con una de sus colaboradoras más frecuentes, Penélope Cruz, prometiendo una película que combina acción y suspenso.