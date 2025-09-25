Emma Watson dice que aún ama a J.K. Rowling, a pesar de sus comentarios transfóbicos

En una entrevista reciente, Emma Watson abordó el tema de su distanciamiento con J.K. Rowling, a quien se ha criticado en redes sociales desde hace años por difundir discursos transfóbicos. La actriz que interpretó a “Hermione Granger” dijo que todavía ama a la autora a pesar de sus puntos de vista completamente distintos.

Emma Watson y Daniel Radcliffe han sido los dos principales actores de la saga “Harry Potter” que se han manifestado en contra de los comentarios de Rowling.

Emma Watson dice que no podría “cancelar” a J.K. Rowling

En una entrevista para el podcast del autor Jay Shetty, Emma Watson respondió qué piensa de las declaraciones que ha hecho J.K. Rowling sobre ella y Radcliffe: ha dicho que ellos ya le arruinaron las películas de “Harry Potter” por su punto de vista y que no los perdonaría.

La actriz explicó que mantener su opinión no significa que no pueda valorar las experiencias personales y el agradecimiento que tiene con la autora. “Mi mayor deseo es que la gente con la cual no concuerdo me ame, y espero seguir amando a la gente con la cual no comparto opiniones”.

Emma también dijo que “no hay un mundo en que pueda cancelarla” y reiteró su cariño por Rowling. “Puedo amarla y sé que puede amarme, puedo estar agradecida con ella”.

La intérprete se lamentó de que no pudiera haber “una conversación” en la que ambas externaran sus puntos de vista, pero dijo que aún hoy en día estaría abierta a ese diálogo. “Creo en eso completamente”, dijo.

En 2020, J.K. Rowling compartió algunos tweets y un ensayo con discursos transfóbicos. En respuesta, Emma Watson hizo público su apoyo por la comunidad LGBTQ+. “Creo que las personas trans tienen derecho a ser quienes son y vivir sus vidas sin ser cuestionados constantemente”, escribió, según recopila Variety.