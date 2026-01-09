¡A romper el cochinito! Warner Bros. Discovery pone a la venta 3 Batimóvil funcionales, ¿cuánto cuestan?

Apostamos a que, como muchos, siempre has soñado con ser el poseedor de un Batimóvil. Pues finalmente ese será un sueño realidad para algunos pocos, pues Warner Bros. Discovery puso a la venta una edición ultralimitada del Batimóvil “Tumbler”, el icónico vehículo que usó el personaje en The Dark Knight. Si quieres comprarlo, el precio ronda entre 2.99 y 3 millones de dólares por unidad, y solo existen 10 ejemplares en todo el mundo. Lo mejor de todo es que no se trata de un juguete, sino de una máquina real que puedes usar o simplemente coleccionar.

¿Qué Batimóvil es y quién lo vende?

Resulta que la venta se realiza a través de Warner Bros. Discovery bajo su marca de lujo Wayne Enterprises Experience, pensada para experiencias prémium inspiradas en el universo de Batman. El modelo elegido no es casual: el Tumbler, el más agresivo y “realista” de la saga moderna y,, en definitiva, uno de los más emblemáticos.

Especificaciones técnicas del Batimóvil que impresionan

Este Batimóvil sí es funcional, es decir que se puede conducir, pero hay un pequeño detalle: no es legal para circular en la vía pública. Está construido con estructura tubular de acero aeronáutico, fibra de carbono y Kevlar. Pesa más de 2,500 kg y monta un motor V8 de 6.2 litros con alrededor de 525 caballos de fuerza.

Incluye sistema de humo, que sirve de simulación de motor a reacción, y una cabina fiel al diseño cinematográfico, pensada para replicar la experiencia de conducirlo… al menos en pista privada, porque como mencionamos, no puede salir a la calle.

Fotos: Warner Bros/Pictures/Romaly The Dark Knight (titulada El caballero oscuro en España y Batman: el caballero de la noche en Hispanoamérica) es una película de superhéroes británico-estadounidense de 2008 dirigida por Christopher Nolan, escrita por Nolan y su hermano Jonathan Nolan y producida por Emma Thomas, Charles Roven y el mismo Nolan. Basada en el personaje Batman de DC Comics, la película es la segunda parte de la serie fílmica Batman de Nolan y una secuela de Batman Begins de 2005, protagonizada por Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal y Morgan Freeman.

¿Por qué cuesta tanto?

El alto precio en el que se encuentra no solo se debe a los materiales que lo componen; también es un precio que obtiene gracias a la exclusividad. Y es que no es fácil construirlos; cada unidad tarda hasta 15 meses en fabricarse tras un depósito inicial, y el proceso es prácticamente artesanal. No es merchandising: es una pieza de ingeniería y cultura pop pensada para museos privados, hangares o colecciones extremas.

¿Vale la pena para un fan?

Vale la pena, no hay duda, pero es completamente inalcanzable. Para la mayoría de los coleccionistas, este Batimóvil se perfila como uno de los objetos más espectaculares y caros jamás vendidos dentro del fandom de Batman. Desafortunadamente, solo unos cuantos podrán vivir la experiencia de sentirse como el verdadero Caballero de la Noche.