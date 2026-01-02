Disfruta del primer fin de semana del año, del 3 y 4 de enero de 2026 con las mejores películas GRATIS

Es el primer fin de semana del 2026 y, como fueron días de fiesta y celebración, toca quedarse en casa con historias que te harán vibrar. Es por eso que traemos para ti lo mejor del cine en Azteca 7; así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Ahora sí, llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 3 y 4 de enero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 3 y 4 de enero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción y emoción apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 3 de enero de 2026

Película: Línea de Fuego - 4:45 PM

El expolicía de narcóticos Phil Broker, viudo y con una hija, decide mudarse a una localidad remota para escapar de su turbulento pasado. Sin embargo, Broker descubre que el pequeño pueblo esconde un trasfondo de violencia y drogas. Ahora, Broker se ve obligado a dejar de lado su retiro para poner a salvo a su hija y a su hogar.

Película: Duro de Matar 3: La Venganza - 6:45 PM

Tras provocar una explosión, un terrorista hará detonar una serie de bombas en Nueva York, a menos que John McClane acceda a jugar a su juego.

Película: Duro de Matar 4.0 - 9:15 PM

El detective McClane debe desenmascarar a un grupo terrorista que pretende colapsar la infraestructura de ordenadores de Estados Unidos.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 4 de enero de 2026

Película: Corazón de tinta - 2:15 PM

El padre de Maggie tiene la habilidad de volver reales los personajes de los cuentos que lee en voz alta. Una noche da vida a un villano que lo secuestra. Es entonces cuando Maggie emprenderá una búsqueda desesperada para salvarlo.

Película: Corazón Valiente - 4:30 PM

Wallace (Mel Gibson), un guerrero que creció en la adversidad, se enfrenta al asesinato de su esposa. Inspirado por la sed de venganza, une a clanes escoceses, lidera victorias espectaculares como la Batalla del Puente de Stirling y se convierte en un símbolo de libertad.

Película: Titanic - 8:00 PM

Jack es un joven artista que gana un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. A bordo del buque conoce a Rose, una chica de clase alta que viaja con su madre y su prometido Cal, un millonario engreído a quien solo interesa el prestigio de la familia de su prometida. Jack y Rose se enamoran a pesar de las trabas que ponen la madre de ella y Cal en su relación. Mientras, el lujoso transatlántico se acerca a un inmenso iceberg.

