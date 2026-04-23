VIDEO: Este clip sugiere que Michael Jackson se “inspiró” en un actor mexicano

Desde el pasado miércoles 22 de abril de 2026 ya se estrenó la nueva película que relata la biografía de Michael Jackson, el cual es uno de los lanzamientos más esperados del 2026; donde se esperan ver los mejores pasos de baile del Rey del Pop, aquí te diremos quién es el actor del cine mexicano en el que el posiblemente se inspiró Wacko Jacko para hacer uno de sus míticos pasos, hablamos del Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes.

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A través de un video que es parte del fragmento de un clip donde aparece Resortes bailando, el actor de Cine de Oro Mexicano está en una escena con bailarinas donde se mueve al son de lo que parece ser una combinación de mambo con otros ritmos, en un momento dado, aparece también Tin-Tan, y es aquí donde Adalberto Martínez se sube a un piano y comienza a hacer el paso que hace Michael Jackson donde simula que camina en puntas hacía atrás.

Aunque Michael Jackson nunca reveló si se inspiró en Resortes para hacer uno de sus míticos pasos, la realidad es que, la similitud entre el estilo de baile que hace el actor mexicano y el Príncipe del Pop.

De esto tratará la película de Michael Jackson

En este filme bibliográfico del Michael Jackson se contará cómo fueron los inicios del Príncipe del Pop, con el famosos grupo The Jackson 5 hasta el comienzo de cuando decide lanzarse como solista, así como momentos clave que marcaron su vida; la cinta ya está disponible en todos los cines de México.

|Foto tomada de redes sociales

Reparto de Michael Jackson