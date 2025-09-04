Paris Jackson se pelea con la nueva película biográfica de Michael Jackson y arremete contra Hollywood: “vende fantasías, no realidades” 

Michael Jackson, el rey del pop, sigue y seguirá dando de qué hablar, pues su talento y vida son aspectos inigualables. Tanto así que hoy en día vuelve a ser tendencia su nombre debido a su próxima película biográfica: “Michale”, filme que no a todos le ha resultado agradable, pues su hija, Paris Jackson, reveló que no está de acuerdo con la manera en que se está llevando el proyecto, a tal grado de que prefirió no involucrarse porque lo considera “deshonesto”.

Paris Jackson no participará en la nueva biopic de Michael

Fue desde su cuenta de Instagram que Paris, reveló que, aunque en un principio le pareció atractivo el proyecto, incluso llegando a mandar notas para corregir errores del guion, las cuales fueron ignoradas que señaló.

“No es mi proyecto, van a hacer lo que ellos quieran”. Una de las razones por las que no he dicho nada es que sé que a muchos de ustedes no les gustará la película. La película se dirige a un fandom muy específico del fandom de mi papá que todavía vive en la fantasía, y a ellos sí les va a gustar.”

A raíz de esta situación, Paris, ha salido a criticar el estilo de las biopics de Hollywood, a las que se refirió como una mezcla entre verdad y ficción. Señalando que: “El tema con estas biopics es que es Hollywood, es fantasía. Te las venden como si fueran la realidad, están muy dulcificadas y la narrativa está controlada. Habrá cosas reales, pero también muchas mentiras, y eso no va conmigo. No me gustan las mentiras. Lo dije, no me escucharon, me fui.”

¿Quiénes están detrás de la biopic Michael?

La nueva película biográfica de Michael, está dirigida por Antoine Fuqua, conocido por Training Day y The Equalizer, mientras que Graham King, quien es conocido por Bohemian Rhapsody, es el encargado de la producción. No cabe duda de que, a pesar de la decisión de la familia de Michael de acercarse o no al proyecto, su legado musical sigue intacto y su figura continúa siendo un referente en la cultura pop.