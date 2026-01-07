Plataforma de streaming revela su video “¿Qué sigue?” y adelanta TODOS los estrenos que llegarán en 2026

Una de las plataformas de streaming más populares de la actualidad lanzó su tradicional video “¿Qué sigue?”, donde confirmó su ambicioso calendario de estrenos para 2026. El emocionante video ya emociona a millones con varios regresos esperados, nuevas temporadas y proyectos completamente inéditos que estarán llegando durante todo el año.

Los regresos más esperados que dominarán 2026

Este año podremos disfrutar uno de los regresos más esperados desde hace tiempo: la segunda temporada del live-action de One Piece. Recordemos que se sabe que adaptará arcos clave como Loguetown y Drum Island, además de presentar por fin a Tony Tony Chopper realizado con efectos CGI. Para muchos fans, estos episodios se convertirán en el verdadero punto de quiebre de la serie.

También se reveló el estreno de Stranger Things: Tales from ’85, una serie animada situada entre la segunda y tercera temporada, que expandirá el universo de Hawkins con una historia completamente nueva y diferente, con un tono más oscuro.

Pero si lo tuyo es más el drama, el video nos recordó los regresos de series como Bridgerton (temporada 4), The Night Agent (T3), The Lincoln Lawyer (T4) y Outer Banks (T5), confirmando que 2026 será un año cargado de continuaciones.

Nuevas series que podrían convertirse en obsesión

La plataforma de streaming no apunta solo a revivir la nostalgia de los televidentes, pues también tiene nuevos proyectos entre manos. Títulos como Man on Fire, Nemesis, Out of the Dust y Mating Season muestran una clara apuesta por historias intensas, adultas y con identidad propia.

Animación, anime y ciencia ficción: el plan fuerte del año

El catálogo 2026 refuerza su dominio en animación con proyectos como Beastars, JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, Devil May Cry (T2) y la esperada Avatar: The Last Airbender (T2) la cual ya ha revelado detalles en sus últimos trailers.

¿Qué nos dice este anuncio sobre el futuro del streaming?

El video “¿Qué sigue?” deja algo muy claro: la plataforma busca impulsar sus números y convertirse en el líder en el mundo del streaming.

