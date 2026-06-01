Final explicado de la película ‘Backrooms: sin salida': ¿qué pasa realmente con Mary?

La película Backrooms llegó a los cines de México durante uno de los fines de semana más competitivos antes del verano. Sin embargo, esta producción ha logrado destacar gracias a la visión de Kane Parsons, el famoso youtuber que convirtió una de las creepypastas más populares de internet en una experiencia cinematográfica inquietante. Aun así, tras su impactante desenlace, muchos espectadores continúan preguntándose qué ocurrió realmente con Mary.

¿Qué pasa al final de “Backrooms”?

Las últimas escenas dejan una de las revelaciones más perturbadoras de toda la película. Al final de la historia, Mary consigue escapar de la entidad que habita los interminables pasillos de los Backrooms, la misma criatura responsable de la muerte de Clark. Durante su huida, también entra en contacto con varios miembros de Async, la organización que lleva años investigando y explorando esta extraña dimensión.

Tras ser sometida a una entrevista por los investigadores, Mary expresa su deseo de abandonar el lugar. Sin embargo, algo inquietante comienza a suceder: los Backrooms empiezan a transformarse en espacios que recrean habitaciones de su infancia y momentos vinculados a un profundo trauma personal.

El final de Backrooms dejó a todos con la boca abierta.|(ESPECIAL/A24)

A partir de ese momento, la película deja varias pistas que sugieren una teoría escalofriante: la Mary que vemos al final podría no ser la original, sino una copia creada a partir de sus recuerdos, emociones y traumas. En otras palabras, la versión interrogada sería una construcción imperfecta generada dentro de los propios Backrooms.

Aunque las señales parecen bastante claras, el director Kane Parsons no ha ofrecido una explicación definitiva sobre el significado del desenlace, lo que ha provocado numerosos debates entre los fanáticos en redes sociales.

¿De qué trata “Backrooms”?

La historia de Backrooms sigue a un hombre que descubre una dimensión imposible mientras intenta reconstruir su vida. La película narra la historia de Clark, un arquitecto frustrado que atraviesa una difícil etapa marcada por su divorcio y problemas con el alcohol. Buscando ayuda, comienza un proceso terapéutico con la doctora Mary Kline.

Mientras intenta salir adelante, Clark se ve obligado a pasar algunas noches en su tienda de muebles. Allí descubre algo que altera por completo su realidad: un portal hacia una dimensión desconocida.

Ese universo alterno, conocido como los Backrooms, funciona como un enorme laberinto aparentemente infinito y carente de lógica. En una entrevista para la productora A24, Parsons explicó que siempre ha visto los Backrooms como un fenómeno natural y no como un espacio con connotaciones espirituales o morales. Esa idea convierte al lugar en algo todavía más aterrador, ya que su existencia parece carecer de propósito o explicación.

¿Quién es quién en el elenco de “Backrooms”?

La película combina actores reconocidos con nuevos talentos que desempeñan papeles fundamentales en la historia.

Chiwetel Ejiofor como Clark: arquitecto venido a menos y propietario de una tienda de muebles que termina atrapado en los Backrooms.

como Clark: arquitecto venido a menos y propietario de una tienda de muebles que termina atrapado en los Backrooms. Renate Reinsve como la doctora Mary Kline: terapeuta de Clark que decide adentrarse en la dimensión para intentar rescatarlo.

como la doctora Mary Kline: terapeuta de Clark que decide adentrarse en la dimensión para intentar rescatarlo. Mark Duplass como Phil: científico e investigador especializado en programación asíncrona.

como Phil: científico e investigador especializado en programación asíncrona. Finn Bennett como Bobby: pareja de Kat.

como Bobby: pareja de Kat. Lukita Maxwell como Kat: empleada de la tienda de muebles de Clark.

Precisamente el misterio que rodea a Mary y la ambigüedad de su destino han convertido al final de Backrooms en uno de los más comentados entre los aficionados al cine de terror y ciencia ficción.