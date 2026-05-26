Florida Man entra con una motosierra a robar cartas Pokémon valuadas en más de 207 mil pesos

La fiebre por el Pokémon TCG sigue en aumento, pero en esta ocasión, el famoso juego de cartas no es tendencia por una nueva revelación o el estreno de un set. Resulta que un Florida Man fue arrestado después de presuntamente irrumpir en una tienda de artículos coleccionables utilizando una motosierra. Su objetivo, robar cartas valuadas en aproximadamente 12 mil dólares.

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Así ocurrió el robo de cartas de Pokémon con una motosierra

De acuerdo con las autoridades del condado de Palm Beach, el sospechoso identificado como Clayton Warren, de 33 años, entró durante la madrugada a una tienda dedicada al coleccionismo llamada Collection Real. Las cámaras de seguridad mostraron al hombre intentando romper el cristal del local con una roca. Después, como si fuera escena de una película, el hombre utilizó una motosierra eléctrica para cortar un triángulo en la ventana reforzada.

A Florida man has been arrested after using a chainsaw to break into a store and steal $12,000 worth of Pokémon cards



Police quickly caught the 33-year-old after surveillance cameras showed him driving his mom's SUV pic.twitter.com/Ocn8Xrdgcf — Dexerto (@Dexerto) May 26, 2026

¿Qué reveló la policía sobre el Florida Man?

Los reportes policiacos revelaron que el Florida Man dejó un rastro de sangre en el lugar mientras cometía el robo. Se llevó de la tienda miles de dólares en cartas de Pokémon. El dueño denunció que de la tienda fueron robadas cartas de Pokémon protegidas, cartas raras y paquetes de sobres. Es por eso que su robo alcanzó un costo aproximado de 12 mil dólares, que equivale a más de 207 mil pesos mexicanos. La policía revisó los registros de las cámaras y descubrió que días antes había asaltado la tienda.

Así lograron atraparlo

El ladrón no llegó muy lejos. De acuerdo con las investigaciones realizadas, lograron detectar el número de sus placas vehiculares y, con ayuda de las cámaras de vigilancia, lograron localizar el automóvil del sospechoso. Finalmente, Clayton Warren fue detenido en West Palm Beach. Actualmente, enfrenta cargos por robo mayor y allanamiento de propiedad. También revelaron que el caso no es aislado y que van en aumento los robos de cartas de Pokémon.

