FOTOS | 7 veces en las que Salma Hayek dejó boquiabiertos a TODOS.

Salma Hayek no deja de deslumbrar en cada lugar en el que se para, y por supuesto, su paso por Hollywood y por todo el mundo, no deja de ser un escaparate de su espontaneidad y gran carisma.

La actriz veracruzana no pierde la oportunidad de demostrar su orgullo nacionalista, y presume con todos sus amigos, lo hermoso que es ser mexicana.

Aquí te presentamos 7 momentos en los que la hermosa mexicana ha sorprendido a todos al grado de dejarnos boquiabiertos.

1. Salma fanática

El after party de la enter 92 de los premios Oscar fue EL MOMENTO de Salma Hayek, ya que, se encontró con el rapero Eminem, y sin ninguna pena, estuvo platicando con él, le pidió hasta foto del recuerdo, y por si fuera poco, hasta lo abrazó, dejando al intérprete helado.

Y Eminem, no es el único que ha sido abrumado por el fanatismo y entusiamo de Hayek, ya que, la mexicana también presumió una foto con la activista de los derechos humanos y ganadora del premio Nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafazai.

2. Salma fiestera

¿Habrá un orgullo más grande que ser mexicano? Salma Hayek nos ha dejado claro a TODOS, que tal vez pocas cosas podrían superarlo, y es que, al ver que estaban cerca sus 50 años de edad, se encontraba en Cannes, donde se reunieron algunos de sus compatriotas y grandes amigos, pues, de la nada se organizó el pachangón, y estando en Francia, SÍ, EN FRANCIA, se consiguió un mariachi y buenos tragos para amenizar la reunión.

Y no sólo por eso, de hecho, logró que el mariachi llegara a tiempo desde París hasta Cannes, y además logró que se entregaran tequilas y mezcales de todos los bares posibles para repartirle a todos.

El gran gesto de la mexicana dio la vuelta al mundo, y por supuesto, a todos sus patriotas, nos llenó de orgullo, ver que cuando los mexicanos se juntan, no importa nada más que ser felices.

3. Salma hermosa

La belleza de Salma Hayek es incuestionable, y sin duda, verla sin maquillaje a sus 53 años, fue algo que dejó a todo el mundo sin palabras, ya que, no quedaron dudas de que es prácticamente perfecta.

Lo más importante es que, actualmente a sus 54 años de edad, ella reconoce que se siente muy orgullosa de su edad.

4. Salma espontánea

Hemos notado con el paso del tiempo, que a Salma Hayek todo le nace del corazón, y no se inhibe ante el impulso de hacer algo, así que, verla comprando en una tienda algún dulce antojo, no deja de ser algo tan bello y natural en su persona.

Claro, a muchos paparazzis les hubiera encantado encontrarla comprando en pants y sudadera, pero, de todo esto nos enteramos, porque ella compartió con todos el momento en sus redes sociales.

5. Salma guerrera

¿Habrá algo que no le salga bien a Hayek? La verdad es que si fuera el caso podríamos olvidarlo rápidamente.

Es mujer es una trabajadora incansable, se ha abierto paso en una industria demasiado exigente, y ha hecho prácticamente de todo, no sólo ha sido actriz, productora, y embajadora de marcas súper flamantes, sino que además, ha reconocido que no ha sido un camino sencillo de recorrer, y sigue apostando por enfrentar cada obstáculo con mucho empeño y gran profesionalismo.

También te recomendamos: FOTOS | Conoce la verdad sobre el cómico Kevin James.

6. Salma Frida



Salma Hayek pudo no haber ganado el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Frida Kahlo, pero sí, conquistó los corazones del mundo entero entregando una de las mejores actuaciones de su carrera, así que, ¿qué más puede pedir?

La hemos visto en múltiples facetas como actriz, pero, este fue el papel que catapultó su carrera en Hollywood, bueno, eso si dejamos atrás ese ardiente momento en el que el mundo entero la vio bailar en “Del Crepúsculo al Amanecer”.

7. Salma buenísima onda



Hayek tiene una personalidad única, libre de inhibiciones, y bastante entusiasta, y a pesar de toda la fama internacional que recae sobre su figura, no deja de ser accesible, muy amorosa, y cariñosa, y sobretodo orgullosamente mexicana.

Por si fuera poco, Salma tiene un excelentísimo sentido del humor.

¿Te quedaste con ganas de un chismecito? Da clic y entérate por qué Adam Sandler y sus amigos sí Son Como Niños.

¡No te pierdas a Salma Hayek en “Son Como Niños” en la pantalla de Azteca 7!