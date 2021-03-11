FOTOS | Conoce la verdad sobre el cómico Kevin James.

Kevin James nos ha regalado innumerables momentos de diversión, es sin duda, uno de los comediantes más fieles al humor blanco, y que evita por todos los medios involucrarse en escándalos.

Este es uno de los comediantes hecho a la antigua, su humor es muy puro, familiar, y ante todo evita muchísimo la controversia y las ofensas, aunque eso no lo ha salvado de ser ampliamente criticado.

Incluso, comenzó su carrera en televisión con críticas bastante duras, y en varias ocasiones, intentaron convencerlo de hacer piezas humorísticas mucho más maliciosas, pero él se ha mantenido fiel a su estilo.

Kevin es uno de los grandes amigos de Adam Sandler, y aunque lo hemos visto en varias ocasiones trabajando junto a él, existen muchas otras películas en las que ha protagonizado sus propias cintas, tal como “Héroe de Centro Comercial 2” y en esta ocasión podrás disfrutar de esta divertida película en la pantalla de Azteca 7.

Aquí te presentamos algunos detalles que ignorabas sobre la verdad de Kevin James. ¡Te sorprenderás!

La verdad es que, Kevin James es un actor muy comprometido con dejar un mensaje positivo a todos los espectadores de sus películas, y el fondo de esta situación, no sólo tiene que ver con sus convicciones personales, ya que, el comediante ha dejado en claro que también tiene una intención mucho más fuerte detrás de ello.

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Los deseos de Kevin James provienen también de la importancia que tiene la familia en su vida, ya que, al estar casado y ser padre de cuatro hijos, su preocupación es también, la de ofrecerle a todos una oportunidad de ser felices, reconocidos, vivir en un mundo mucho más feliz para todos.

Y es que, considera que a este mundo le falta comedia, ya que asegura, que con comedia se puede mejorar todo:

“El mundo necesita más comedias y menos dramas. Creo que las comedias hacen a la gente más feliz. Me gusta ir al cine con mis hijos y ver esas películas en que te ríes todo el tiempo y al final sales con un poco más de esperanza”, confesó sobre sus deseos.

Y justamente, en “Héroe de Centro Comercial”, se inspiró en el trabajo de las personas que se dedican a resguardar a todos aún cuando no cuentan con armas, para él, alguien que requiere de hacer un trabajo aún cuando se encuentra atemorizado por las amenazas que enfrenta, es alguien que merece respeto.

Además, Kevin James es una persona muy comprometida con su fe católica, y ha confesado públicamente que para él también es importante enaltecer a Dios con su trabajo, y con cada cosa que hace, lo cual, resulta sorprendente, ya que pocos saben sobre la importancia de la religión en su vida laboral y personal.

“Estoy comprometido con mi fe, y eso se convierte en una posición difícil. Porque tienes una plataforma y no quieres hacer nada en ella que no dé gloria a Dios en todas las formas posibles”, explicó el comediante.

¿Estás listo para reír junto a Kevin James? No te pierdas por nada del mundo “Héroe de Centro Comercial 2” por Azteca 7.

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