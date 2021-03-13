Evidencias de que Adam Sandler y sus amigos sí Son Como Niños.

¿Te acuerdas cómo era cuando ibas a la escuela y pasabas todo el tiempo de un lado a otro junto con tus amigos? La vida de Adam Sandler funciona así, y aquí te presentamos la evidencia de por qué él y sus amigos, realmente “Son Como Niños”.

Muchas anécdotas sobre el trabajo de Adam Sandler junto con sus amigos, han salido a la luz en cada una de sus películas, sin embargo, en “Son Como Niños”, este grupo de actores le dio rienda suelta a su travieso espíritu y lo que ocurrió, fue sorprendente (o al menos eso dicen algunos de sus compañeros).

Adam Sandler ha confesado en innumerables ocasiones, que su trabajo le resulta bastante divertido, y que por lo tanto, nada de malo tiene pasarla bien con amigos, mientras produces una película.

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Y por esa misma razón, Sandler se siente tan cómodo llamando siempre a personalidades de la comedia como: Rob Schneider, Kevin James, Chris Rock, y David Spade, quienes de hecho comparten créditos con él en “Son Como Niños”.

Para comenzar con las evidencias sobre lo traviesos que puede ponerse este grupo de actores, hay que mencionar que, durante el rodaje se tuvo que desechar mucho material que fue atrofiado por bromas y risas incontenibles del reparto, que incluso, se podría armar una película con todas esas grabaciones.

De hecho, la idea de realizar esta cinta, llegó a Adam Sandler gracias a su largo historial de travesuras que ha acumulado a lo largo de su vida, y nadie mejor para este proyecto, que sus grandes amigos que lo acompañan desde su época como integrante de Saturday Night Live.

El actor Taylor Laughter, quien tuvo una participación en “Son Como Niños 1 y 2”, confesó que trabajar con Adam Sandler, y todas estas personalidades de la comedia, fue una gran experiencia, ya que, además de descubrir que estos actores son súper divertidos, las risas no paraban, y en muchas ocasiones tuvieron que repetir tomas debido a que las carcajadas no los dejaban trabajar.

Sandler quedó tan agradecido con sus compas por haber realizado un divertido trabajo, bien remunerado, que para celebrar el gran éxito que tuvo la primera entrega de “Son Como Niños”, que decidió regalarle a cada uno de los protagonistas un auto deportivo de súper lujo.

¡Ríe a carcajadas con Adam Sandler y sus amigos en “Son Como Niños” por Azteca 7!

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