FOTOS | Conoce a Dan Stevens, el hombre detrás de la bestia.

¿Reconoces a Dan Stevens sin toda su caracterización? Él fue el actor que le dio vida al príncipe Adam, mejor conocido como la bestia, protagonista de uno de los clásicos más queridos de Disney, “La Bella y La Bestia”.

Para este actor británico, interpretar a la bestia en la versión live-action de “La Bella y La Bestia” fue algo fascinante y relevante en su carrera, ya que, tuvo la dicha de compartir gran parte de este proyecto con su esposa e hijos.

“Cuando supe que sería la Bestia, todos en casa nos emocionamos muchísimo: mi esposa, mis hijos y yo”, compartió sobre una de las más grandes satisfacciones de su carrera como actor.

A Dan Stevens podemos verlo transformado como el príncipe Adam durante algunos minutos al final de la película, sin embargo, la parte más elaborada de su trabajo estuvo acompañada de un gran equipo de efectos especiales.

Para lograr que se recreara la Bestia tuvo que usar un traje gris con sensores, además, de llevar puestos zancos para lograr la altura esperada de este tan temido y amado personaje mítico.

“De verdad cuando vi la película terminada, no lo podía creer: ¿cómo es posible que pudiera moverme y bailar con Emma con tanta cosa encima?”, reveló.

Por supuesto, Stevens fue visitado por su esposa e hijos durante el rodaje de la cinta que protagonizó junto a la actriz británica Emma Watson, y fue encantador, ya que, según confesó el actor, los niños y su imaginación lograron darle forma a su personaje.

Aunque para Dan fue extraordinario interpretar a la bestia, reconoció que no fue una tarea sencilla, ya que, además de trabajar con un pesado y abultado traje, hubo algunas ocasiones en la que se trabajó también con el equipo de maquillaje.

“Tardaba más de cuatro horas en la sala de maquillaje. Era un proceso muy, muy largo, además, el traje pesaba alrededor de 18 kilos. Ya te imaginarás que moverse o bailar con él era una cosa muy compleja.”, confesó Dan Stevens.

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