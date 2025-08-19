¿Gandalf y Frodo regresan en “El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum”?

Vivimos en una época donde la nostalgia lo es todo, y gracias a eso, grandes franquicias vuelven a nacer. El universo de El Señor de los Anillos, no es la excepción y se prepara para expandirse con una nueva película centrada en Gollum. Recientemente, se han revelado algunos detalles y aquí tenemos todo para ti.

Gandalf y Frodo, ¿de vuelta en la Tierra Media?

Durante una reunión del reparto original, Ian McKellen (Gandalf en El Señor de los Anillos y El Hobbit) sorprendió a los fans revelando que dos miembros de la Comunidad del Anillo, muy queridos por el fandom, estarán presentes en La Caza de Gollum: Gandalf el Gris y Frodo Bolsón.

Como si se tratara de un gran secreto que aún no puede revelar, McKellen declaró: “Les voy a contar dos secretos sobre el reparto: hay un personaje en la película que se llama Frodo y hay otro personaje que se llama Gandalf. Aparte de esto, mis labios están sellados”.

Aunque con esta declaración no confirmó de manera explícita su participación ni la de Elijah Wood, las sonrisas del actor despertaron la emoción entre los seguidores de Tolkien.

¿De qué tratará El señor de los Anillos: La Caza de Gollum?

No se han revelado muchos detalles sobre la cinta. Estará dirigida por Andy Serkis, el mismo actor que dio vida a Gollum en la trilogía original. La historia se desarrollará en el marco temporal de La Comunidad del Anillo y explorará cómo Sméagol es capturado por los esbirros de Sauron. Se enfocará en lo que sucede tras ser torturado y revelar el secreto que cambiará el destino de la Tierra Media: que un Bolsón posee el Anillo Único.

Fecha de estreno de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum

El rodaje de la película aún no comienza; sin embargo, está previsto que dé inicio para principios de 2026. Si todo marcha bien según lo planeado, la fecha de estreno en cines será el 17 de diciembre de 2027.

Con este lanzamiento, Warner Bros. Discovery busca expandir el legado de Tolkien en la gran pantalla, trayendo de vuelta a personajes icónicos y ofreciendo a los fans una nueva mirada a la historia de Gollum.

¿Será este el gran regreso de Ian McKellen y Elijah Wood a la saga?

