Frankenstein de Guillermo del Toro ya tiene fecha de estreno en cines de México

Pronto podremos disfrutar una vez más de la genialidad de Guillermo del Toro en la pantalla grande. Y es que la nueva película del director mexicano, basada en la clásica novela gótica de Mary Shelley, Frankenstein. Recientemente, se han revelado algunos detalles, entre ellos la fecha de estreno. Si te interesa conocer todo sobre su nueva cinta, aquí te tenemos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena Frankenstein de Guillermo del Toro en México?

La película de Frankenstein llega a las salas de cine mexicanas el próximo 23 de octubre de 2025. También se reveló que la cinta también estará disponible en una plataforma de streaming a partir del 7 de noviembre de 2025, ampliando así sus posibilidades de llegar a un público global.

Una versión personal de Guillermo del Toro

El director mexicano, ganador del Oscar, confesó que esta obra significa mucho para él y que la culminación de esta, representa un sueño que lo ha acompañado desde su infancia:

“La primera vez que leí Frankenstein de Mary Shelley y vi la adaptación de 1931 de Boris Karloff, se convirtió en una especie de religión para mí. Los monstruos son parte de mi sistema de creencias”, expresó el director en la presentación oficial de la película.

Del Toro ha explorado durante décadas la relación que existe entre la humanidad y los monstruos a través de obras como Hellboy y Pinocho. Ahora, finalmente, ofrece su propia visión de uno de los relatos más influyentes de la literatura en el mundo.

Elenco de Frankenstein de Guillermo del Toro

La película contará con un reparto de primer nivel encabezado por:



Oscar Isaac como Víctor Frankenstein

como Jacob Elordi como la Criatura

como la Mia Goth como Elizabeth Lavenza

Otros actores confirmados:



Felix Kammerer

David Bradley

Lars Mikkelsen

Christian Convery

Charles Dance

Christoph Waltz

¿De qué trata la película de Frankenstein de Guillermo del Toro?

Víctor Frankenstein es un científico brillante, pero bastante arrogante, que decide desafiar los límites de la naturaleza al intentar dar vida a un ser creado por él mismo. Sin embargo, este experimento desencadena una serie de consecuencias que arrastrarán tanto al creador como a la criatura hacia la tragedia.

¿Te emociona ver esta nueva película de Guillermo del Toro?

