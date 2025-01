¡Luca Guadagnino abandonó los Golden Globes! Esto tras la victoria de Emilia Pérez

Luca Guadagnino se ha consolidado como uno de los directores más relevantes de la actualidad, cautivando a la audiencia con filmes inolvidables. En 2017, alcanzó el reconocimiento internacional con Call Me By Your Name, una obra que marcó un punto de inflexión en su carrera. Desde entonces, ha acumulado éxitos con películas como Suspiria (su remake del clásico de Dario Argento), Bones and All, Challengers y Queer.

Con una trayectoria tan destacada, era lógico que Guadagnino estuviera presente en los Golden Globes 2025, donde sus cintas Challengers y Queer competían en diferentes categorías. Sin embargo, el director no se convirtió en noticia por algún galardón o discurso, sino por un inesperado giro de eventos. Aquí te contamos todo sobre este chisme.

Luca Guadagnino abandonó la gala de los Golden Globes 2025

El momento quedó captado en video: cuando Emilia Pérez fue anunciada como ganadora del Golden Globe a ‘Mejor película de comedia o musical’, superando a otras nominadas como Challengers, de Luca Guadagnino. En las imágenes, se puede observar al afamado director abandonando el recinto visiblemente molesto, un gesto que no pasó desapercibido para el público ni para las redes sociales.

Luca Guadagnino parándose y yéndose el segundo que se anuncio que Emilia Pérez ganó Mejor Película, I know who my goat is!!! pic.twitter.com/C1ULNWkguP — ana⁴⁴ (@anapau_villa) January 6, 2025

El internet no tardó en reaccionar, y las especulaciones comenzaron a surgir. ¿Se retiró Guadagnino decepcionado por no ganar la categoría o, quizás, porque considera que Emilia Pérez no merecía el premio? Hasta el momento, el director no ha hecho declaraciones al respecto, pero las teorías continúan alimentando el debate en las redes sociales.

Emilia Pérez logró acumular un total de cuatro estatuillas, ‘Mejor película de comedia o musical’, ‘Mejor película de habla no inglesa’, ‘Mejor canción original’ por El Mal y ‘Mejor actriz de reparto’ para Zoe Saldaña, quien venció a la favorita, Ariana Grande. Por otro lado, Karla Sofía Gascón se quedó sin la estatuilla tras perder frente a Demi Moore.

