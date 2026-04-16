OFICIAL: Call of Duty, la película, ya tiene fecha de estreno; esto se reveló en la CinemaCon 2026

La CinemaCon 2026 se está llevando a cabo en el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, en donde los estudios más grandes de la industria del cine se han reunido para que, en exclusiva, revelen las noticias de los estrenos que tienen preparados tanto para este 2026 como para los siguientes años. Y hoy fue turno de la productora Paramount Pictures, quienes además de revelar novedades como la segunda película de Guerra Mundial Z y una nueva entrega de G.I. Joe, también dieron a conocer la fecha de estreno de Call of Duty, la producción que anunciaron en septiembre del 2025.

De acuerdo a lo liberado durante el panel de Paramount, Call of Duty la película será estrenada el 30 de junio del 2028.

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Call of Duty: Revelan logo oficial de la película

Además de dar a conocer su fecha de estreno, la cual seamos honestos parece todavía muy lejana, nos dieron un pequeñito adelanto de la película, mostrándonos el nuevo logo de Call of Duty, el cual está específicamente diseñado para lo que se espera sea una franquicia de películas para la pantalla grande.

First logo for the ‘CALL OF DUTY’ movie.



In theaters on June 30, 2028. pic.twitter.com/9mLBqfuEL2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 16, 2026

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¿Cuál es el reparto de la película de Call of Duty?

Hasta el momento no hay reparto confirmado para la película de Call of Duty, sin embargo muchos son los rumores que han ido saliendo, esto aunado a los fan cast que se hicieron en redes sociales cuando se anunció la cinta, estos son los nombres más sonados para el filme:



Peter Mullan

Dwayne Johnson

Craig Fairbrass

Jason Statham

50 Cent

Vin Diesel

Sam Worthington

Kevin Bacon

¿De qué va a tratar la película de Call of Duty?

Al estar en un momento tan temprano de la producción de Call of Duty tampoco contamos con una sinopsis oficial, pero sabemos que la película se centrará en una trama de acción realista, muy probablemente enfocada en la búsqueda y captura de carteles.