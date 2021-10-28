¿Qué significa el código oculto A113 en las películas de Pixar?

La combinación de letras y números A113 es un símbolo recurrente en múltiples películas de Pixar como Buscando a Nemo, Toy Story, Bichos, Ratatouille, Wall-E, Cars o Valiente.

«A113» es un código misterioso que aparece no sólo en una, sino en casi todas las películas de Pixar y Disney pic.twitter.com/bIMtR6tXqw — dramatically aesthetic (@BitchFantasy71) June 4, 2020

Por si fuera poco, este misterioso número también aparece en Los Simpson, aumentando el misterio de su significado y de su origen.

Producciones como La Tostadora Valiente, El Gigante de Hierro, American Dad y Los Vengadores también han marcado sus escenas con el código A113.

Los cinéfilos se han dado a la tarea de investigar el origen de este número y encontraron una reveladora historia que no podrás creer.

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¿Qué significa el código A113 en las películas más famosas del entretenimiento?

A113 es el número del salón de clase del Instituto de Artes de California, recinto donde estudian muchos animadores importantes de la industria del entretenimiento.

Por ende, A113 es un homenaje a sus orígenes y a los animadores que están comenzando su carrera profesional.

El popular número no es más que un guiño a todos aquellos artistas que continúan formándose en los centros educativos y que tienen el sueño de convertirse en grandes animadores de Pixar.

El mencionado código no es el único elemento recurrente en todas las películas de Pixar, ya que la camioneta de Pizza Planet también se ha hecho presente en múltiples producciones.

La furgoneta amarilla también ha dado de qué hablar entre millones de cinéfilos en todo el mundo, quienes han notado el vehículo repartidor de pizza en Ratatouille, Cars, Buscando a Nemo, Monsters Inc. y más.

El coche fue visto por primera vez en la película Toy Story, donde Woody y sus amigos protagonizan inolvidables aventuras.

El código A113 y la camioneta de Pizza Planet han desatado todo tipo de teorías, videos de Youtube, hilos en Twitter y opiniones de amantes de las películas de Pixar.

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