James Cameron confiesa el grave problema que detiene su nueva película de Terminator

James Cameron, director de clásicos como Terminator (1984), Alien y Avatar, lleva tiempo planeando una nueva entrega de la saga del letal androide violento y poderoso, pero un obstáculo inesperado lo tiene completamente bloqueado: la realidad actual parece más aterradora que cualquier ficción que pueda inventar.

James Cameron y el reto imposible de revivir Terminator

Durante una entrevista con CNN, el cineasta reveló que algo lo angustia y no le permite alcanzar y es que la inteligencia artificial y el riesgo de una guerra nuclear están latentes en estos tiempos modernos, y esta preocupación y visión actual del mundo le impiden encontrar un enfoque aterrador.

Estoy en un punto en el que me cuesta escribir ciencia ficción. Tengo que escribir una nueva historia de ‘Terminator’. No he podido avanzar mucho todavía, porque no sé qué decir que no sea superado por la realidad. Vivimos en la era de la ciencia ficción.

Terminator: Inteligencia artificial, armas y el miedo a un apocalipsis real

Pareciera que Cameron, ya lo había advertido en 1984, pues la película plantea los peligros a los que se puede enfrentar la humanidad con la IA. Con Terminator, señaló que la tecnología actual se mueve a una velocidad que ni la ficción puede igualar. En declaraciones a Rolling Stone, aseguró:

“Existe el peligro de un apocalipsis al estilo Terminator, donde la IA se combine con sistemas de armas, incluso nucleares, y la toma de decisiones ocurra demasiado rápido para el control humano.”

Para el director, aunque mantener a un humano en la cadena de mando podría prevenir errores, la historia demuestra que las fallas humanas han estado cerca de provocar conflictos internacionales irreversibles.

El dilema creativo de Cameron

El reto para Cameron no es solo narrativo, sino conceptual: ¿cómo contar una historia que sea impactante, pero que no quede obsoleta en cuestión de meses por avances o incidentes reales? Incluso es arriesgado, pues su visión podría parecer ridícula. Es por eso que este dilema lo mantiene en pausa, mientras continúa trabajando en Avatar 3.

Aun así, los fans mantienen la esperanza de que el visionario cineasta logre superar este bloqueo, y que Terminator vuelva con la misma fuerza que en los 80.

¿Crees que James Cameron encuentre la respuesta a su dilema?

