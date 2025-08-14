Krypto Saves the Day! El nuevo cortometraje animado de Superman ya está disponible

La película de Superman de James Gunn se estrenó el pasado 11 de julio y en esta DC nos presentó a Krypto un perrito que en definitiva rompió el internet. Pues si te quedaste con ganas de ver más de este travieso can con superpoderes, es tu día de suerte, pues se acaba de estrenar un nuevo cortometraje.

El regreso de Krypto con su propia miniaventura

“Krypto Saves the Day!: School Bus Scuffle”, es el nuevo cortometraje animado de cinco minutos que llegó ayer a YouTube nos cuenta una de las muchas aventuras de este travieso can. El estreno del corto coincide con la llegada de Superman a plataformas digitales, el cual está el 15 de agosto de 2025 en formato digital y 23 de septiembre de 2025 en formato físico.

¿De qué trata el nuevo cortometraje de Krypto?

En el cortometraje se nos cuenta la breve historia de Krypto y la paloma. El superperro intenta a toda costa detener a una paloma que ha decidido convertirse en su gran rival. Aunque no aporta revelaciones importantes para el DCU, es una pieza divertida y bastante tierna para los fans de Superman y Krypto.

Aquí tienes el nuevo cortometraje de Krypto:

¿Cuántos cortos de Krypto existen?

Si te gustó el corto de Superman, tenemos una buena noticia, “School Bus Scuffle” es el primero de una serie de cuatro episodios animados bajo el título “Krypto Saves the Day!” Los próximos capítulos ya han revelado sus nombres y serán:



Halloween Havoc

Package Pandemonium

Coastal Catastrophe

También se sabe que solo el cortometraje de School Bus Scuffle estará incluido en la compra digital de Superman, mientras que los demás se estrenarán de forma individual a lo largo de 2026.

Según la descripción oficial de dichos cortometrajes, dice: “Desde rescates en autobuses escolares hasta aventuras en cruceros y crisis de Halloween, ninguna misión es demasiado pequeña para Krypto mientras entrega acción, risas y travesuras para fans de todas las edades.”

Superman y Krypto, un éxito en taquilla

La película Superman ha superado los 580 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, un perfecto arranque para el nuevo DCU. Aunque su paso por cines está por terminar, los fans podrán seguir disfrutando del personaje y de su inseparable compañero canino con estos nuevos cortos animados.

