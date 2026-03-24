Confirmado el reboot de “Como si tuviera 30”: ¡Jennifer Garner está de regreso!

¡Ya es oficial! Una de las romcoms más queridas de todos los tiempos está de regreso: Como si tuviera 30. La cinta, protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo, tendrá su reboot en streaming y la querida Jenna Rink está de regreso… aunque no cómo quisiéramos, pues Jennifer asumirá el rol de productora ejecutiva. No obstante, ya tenemos a los nuevos protagonistas. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

¿Quiénes serán los protagonistas del reboot de “Como si tuviera 30”?

La nueva versión de Como si tuviera 30 (13 Going on 30, en inglés) contará con Emily Bader (People We Meet on Vacation) y Logan Lerman (Oh, Hi!) como protagonistas. Emily será la encargada de darle vida a la nueva Jenna Rink, mientas que Logan asumirá el rol del querido Matt Flamhaff. La dirección correrá a cargo de Brett Haley, quien también dirigió la exitosa comedia de streaming People We Meet on Vacation y mostró sus deseos por volver a trabajar con Bader.

Si bien no se han revelado más detalles al respecto, se sabe que el guion lo escribirá Hannah Marks (Mark, Mary, & Some Other People), mientras que Flora Greeson (The Princess Diaries 3) lo revisará.

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¿Cuándo saldrá el reboot de “Como si tuviera 30”?

De momento, no se ha dado a conocer la fecha de estreno del reboot de “Como si tuviera 30”, pues el proyecto se encuentra en las primeras etapas de producción. No obstante, es probable que este vea la luz entre 2027 y 2028. Por ahora, no queda más que esperar a que se revelen más detalles.

El impacto global de “Como si tuviera 30”

Estrenada en 2004, “Como si tuviera 30” sigue siendo una de las comedias románticas más populares de las últimas dos décadas. Desde su lanzamiento, la película se ha consolidado como un clásico de culto debido a su gran relevancia en la cultura popular. Si bien la cinta cuenta con una calificación de 71% en Rotten Tomatoes, su impacto global ha demostrado ser duradero, por lo que la noticia del reboot no ha hecho más que emocionar a los fans.